Stiri pe aceeasi tema

- Un om de afaceri clujean a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook prin care anunța ca și-a retras toți banii de la BCR. „Transfer disponibilitați banești dupa umilirea Romaniei de Austria”, a scris Ion Novacescu pe rețeaua de socializare, citat de Observatornews. Romanii nu au asteptat ca oficialii…

- Un clujean si-a retras toti banii pe care ii avea la banca austriaca BCR, dupa votul negativ impotriva aderarii in Schengen. Omul a scris clar in ordinul de plata motivul pentru care a ales sa-si incheie socotelile cu banca. „Transfer disponibilitati banesti dupa umilirea Romaniei de Austria" a scris…

- Romanii continua boicotul firmelor austriece, dupa votul de la Bruxelles, care ne-a lasat in afara spațiului Schengen. Un om de afaceri clujean a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook prin care anunța ca și-a retras toți banii de la BCR. “Transfer disponibilitați banești dupa umilirea Romaniei…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos e de parere ca opozitia Austriei fata de extinderea Schengen nu este un accident ci este rezultatul politicii noastre. Mai mult, acesta considera ca: „am fost luati ostatici intr-o tentativa a guvernului de la Viena de a duce dosarul european privind politica de azil…

- Liderul AUR din Bistrița-Nasaud, Dragos Harjoaba, a retras din magazinele pe care le detine bauturile racoritoare si energizantele produse in Austria, in contextul in care Viena se opune intrarii Romaniei in Schengen. Anunțul a fost facut in timpul unei conferințe de presa, in cadrul careia a anunțat…

- Ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu, a facut de curand o gafa uriașa prin care a facut de ras atat diplomația romana, dar mai ales imaginea Romaniei. Pentru Hurezeanu, declarația off the record este… publica Emil Hurezeanu a dezvaluit recent presei o conversație privata cu președintele Austriei…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer (OVP) a declarat marți, cu o zi inainte de o vizita la Zagreb, ca Viena nu are o problema cu aderarea Croației la Schengen și a subliniat ca aceasta țara iși protejeaza bine frontierele. In schimb, el a precizat ca Romania, Bulgaria și Ungaria lasa migranții ilegali…

- Negocierile de fuziune prin absorbție dintre PSD și Pro Romania au intrat oarecum in impas, dar s-a gasit o soluție de compromis. Liderul PSD Marcel Ciolacu și cel al Pro Romania , Victor Ponta, nu au cazut de acord in ceea ce privește fuziunea prin absorbție dintre cele doua partide din cauza pretențiilor…