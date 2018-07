Stiri pe aceeasi tema

- Demisiile sefului diplomatiei, Boris Johnson, si ministrului pentru Brexit, David Davis, doua nume 'grele' ale guvernului britanic, au rezultat dintr-un 'dezacord' privind modul de a duce la bun sfarsit Brexit-ul, a declarat luni premierul Theresa May, transmite AFP, preluata de agrpres. 'Suntem…

- Demisiile sefului diplomatiei, Boris Johnson, si ministrului pentru Brexit, David Davis, doua nume ''grele'' ale guvernului britanic, au rezultat dintr-un ''dezacord'' privind modul de a duce la bun sfarsit Brexit-ul, a declarat luni premierul Theresa May, transmite…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a demisionat. Seful diplomatiei britanice sustine ca paraseste guvernul May in urma unei discutii aprinse privind planurile Brexit. Boris Johnson este al doilea ministru pe care il pierde Theresa May in mai putin de 24 de ore. Primul care a demisionat a…

- Boris Johnson, ministrul britanic de Externe, si-a prezentat demisia luni, a anuntat Guvernul de la Londra, potrivit postului ITV."In aceasta dupa-amiaza, premierul Theresa May a acceptat demisia lui Boris Johnson din functia de ministru de Externe. Inlocuitorul sau va fi anuntat in scurt…

- Premierul britanic, Theresa May, a promis ca va injecta miliarde de lire sterline suplimentar in serviciul public de sanatate, aflat in criza, in special datorita economiilor realizate odata cu iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, relateaza France Presse. Astfel, pana in 2024, serviciul…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson a catalogat marti drept „nebun“ un proiect al unei uniuni vamale post-Brexit, sustinut de premierul britanic Theresa May, scotand astfel la lumina disensiuni in Guvernul conservator cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP.

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson spune ca propunerea privind parteneriatul vamal cu Uniunea Europeana dupa ce Marea Britanie va parasi blocul comunitar, considerata a fi optiunea preferata a premierului Theresa May, este 'nebuneasca', relateaza marti Reuters. Marea Britanie…

- Premierul britanic Theresa May a suferit o infrangere stanjenitoare in Camera Lorzilor, care a adoptat prin vot un amendament ce pune in discutie planul sau de a parasi uniunea vamala, in cadrul examinarii textului de lege cu privire la Brexit, relateaza AFP.