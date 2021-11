Stiri pe aceeasi tema

- Luis Gabriel, tanarul care a cucerit Romania și nu numai cu melodia “Toate Diamantele” va deveni tata. Iubita lui, Haziran, este insarcinata. Cum au anunțat ca urmeaza sa devina parinți.

- Veste mare in lumea showbiz-ului romanesc! Haziran și Luis Gabriel, unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea showbiz-ului romanesc, așteapta primul lor copil! Vestea a fost data chiar de catre celebra blondina, printr-o postare emoționanta pe conturile de socializare. Haziran s-a declarat fericita,…

- Haziran și Luis Gabriel au spus adevarul in legatura cu posibila sarcina a blondinei, in cadrul emisiunii Xtra Night Show. Admiratorii cuplului și-au pus semne de intrebar, dupa ce au vazut un detaliu greu de neobservat in ultimul videoclip postat de cei doi. Se pare ca in imaginile postate pe YouTube,…

- O noua veste a zguduit lumea showbiz-ului romanesc! Iubita lui Laurențiu Reghecampf ar fi insarcinata in 3 luni și așteapta sa devina mamica unei fetițe. Totuși, vestea a ajuns la urechile Anamariei Prodan, așa ca vedeta a avut prima reacție pe marginea subiectului. Laurențiu Reghecampf, din nou tatic?…

- Celebra impresara Anamaria Prodan primește lovitura de grație din partea soțului ei, Laurențiu Reghecampf. Amanta lui, Corina, ar fi insarcinata in trei luni! Aceasta rasturnare de situație rupe definitiv mariajul celor doi? Corina Bilcon așteapta un copil Se pare ca iubita lui Reghecampf a acționat…

- In luna martie, Gina Pistol a nascut o fetița perfect sanatoasa, insa puțini sunt cei care știu cu ce probleme s-a confruntat iubita lui Smiley in cele noua luni de sarcina. Vedeta de la Antena 1 a ascuns suferința chiar și fața de mama sa, pentru ca nu-și dorea sa o ingrijoreze. Gina Pistol și-a dorit…

- Un vrancean de 37 de ani din Rastoaca trebuie sa explice in fața judecatorilor gestul sau inconștient de conduce sub influența bauturilor alcoolice, chiar daca a avut o scuza cat de cat plauzibila. Insa alcoolemia de 2,23 mg/l alcool pur in aerul expirat și de 2,80 g la mie in sange nu a fost tocmai…