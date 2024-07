Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Berecleanu a atras toate privirile la nunta Ancai Lungu cu Harry Arampatzis și a purtat o ținuta spectaculoasa. Prezentatoarea TV este nașa bunei sale prietene.Andreea Berecleanu și soțul ei, Constantin Stan, au avut onoarea de a fi nașii de cununie ai cuplului Anca Lungu și Harry Arampatzis,…

- Anca Lungu s-a maritat in Grecia! Imagini de la nunta Evenimentul a avut loc pe 10 iulie, in Halkidiki. Nunta s-a desfașurat in cel mai mare secret. Publicul a aflat de cununie prin intermediul unor imagini postate pe rețelele de socializare. Nu mirii le-au postat, ci invitații. Dress code-ul a impus…

- Anca Lungu s-a casatorit miercuri, 10 iulie, cu alesul inimii sale, Harry Arampatzis. Nunta a avut loc in Grecia, iar Andreea Berecleanu și Constantin Stan au fost nașii cuplului. Fosta vedeta Antena 1, Anca Lungu, și alesul inimii sale, omul de afaceri grec Harry Arampatzis, și-au unit destinele intr-o…

- O celebra prezentatoare TV din Romania s-a casatorit in secret. La marele eveniment au fost prezenți doar membrii familiei și cațiva prieteni apropiați. Despre cine este vorba? Anca Lungu, nunta in secret Anca Lungu este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania. Vedeta a facut marele…

- O vedeta din Romania s-a casatorit in secret, iar SpyNews.ro va prezinta imagini exclusive de la emoționantul eveniment! Anca Lungu și-a unit destinul cu Harry Arampatzis, barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani.

