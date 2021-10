Stiri pe aceeasi tema

- Tânara de 24 de ani ce fusese angajata ca armurier al filmului Rust cu Alec Baldwin, mai provocase probleme și ultimei pelicule la care lucrase, filmarile acesteia fiind întrerupe pentru scurt timp pentru ca daduse o arma neverificata corect unei actrițe de 11 ani, scrie Daily Beast, care…

- Incidentul de saptamana trecuta, cand actorul Alec Baldwin a impușcat cu o arma de recuzita doi colegi de platou, a dus la moartea directoarei de imagine și ranirea regizorului Joel Souza, scrie...

- Regizorul Joel Souza spune ca este „devastat de pierderea prietenei și colegei sale” Halyna Hutchins, in prima sa declarație dupa incidentul de pe platoul de fimare al filmului Rust, in care a fost ranit cu un pistol de recuzita manuit de actorul Alec Baldwin. Hutchins, directoare de imagine a filmului,…

- Arma de recuzita care i-a fost inmanata lui Alec Baldwin pe platoul de filmare pentru lungmetrajul ''Rust'' i-a fost prezentata ca fiind o ''arma rece'', nepericuloasa, insa in momentul detonarii, s-a dovedit ca avea munitie reala, potrivit unor detalii date vineri publicitatii

- Noi detalii in cazul tragediei in care o femeie a murit vineri, dupa ce actorul Alec Baldwin a impușcat-o cu o arma de recuzita pe platoul de filmare a westernului „Rust”, au fost facute publice de presa americana care citeaza inregistrari ale instanței, noteaza The New York Times . Asistentul de regie…

- ​Cunoscutul actor Alec Baldwin a tras cu un pistol de recuzita pe un platou de filmare din New Mexico, ucigând-o pe regizoarea de imagine Halyna Hutchins și ranindu-l pe regizorul Joel Souza, potrivit autoritaților citate de Reuters. Incidentul a avu loc pe platoul de filmare al filmului…

- Potrivit primelor informații, incidentul a avut loc in timpul filmarilor filmului western "Rust", pe un platou din Mexico City.Sursa foto: InstagramHalyna Hutchins a fost transportata de urgența la spital, insa medicii nu au mai putut sa o salveze. Un agent al actorului a declarat, pentru agenția AP,…

- Un invatator nevaccinat de la o scoala primara din California (SUA) se afla la originea a cel putin 26 de cazuri de COVID-19, intre care 18 elevi, noteaza autoritatile sanitare americane intr-un raport publicat vineri, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Acest incident demonstreaza importanta vaccinarii…