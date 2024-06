Stiri pe aceeasi tema

- La nunta lui Pepe, eveniment care a avut loc vineri, 7 iunie, o mulțime de vedete au participat, insa unii dintre colegii lui de la Antena 1 nu și-au facut apariția. Printre marii absenți se numara cantareața Andreea Balan. Vineri, 7 iunie, Pepe s-a casatorit religios cu Yasmine Pascu, la doi ani dupa…

- Imaginea prezentata mai sus o infațișeaza pe una dintre cele mai apreciate artiste muzicale din Romania, surprinsa intr-o etapa a copilariei sale. Voca ei distinctiva este ușor de recunoscut chiar și fara a-i vedea chipul, iar fotografia in care apare aceasta indragita cantareața a captivat atenția…

- Cantareața nu i-a ascultat și și-a urmat pasiunea pentru muzica. Discuțiile de atunci au afectat-o ani de zile, a marturisit vedeta de 26 de ani. „Au mai existat perioada cand ma incurajau: „Hai, nu vrei totuși sa fii profesoara de muzica la școala, in sat?”. Cand vedeau ei, saracii, ca eu tot lansez…

- Cantareața nu i-a ascultat și și-a urmat pasiunea pentru muzica. Discuțiile de atunci au afectat-o ani de zile, a marturisit vedeta de 26 de ani. „Au mai existat perioada cand ma incurajau: „Hai, nu vrei totuși sa fii profesoara de muzica la școala, in sat?”. Cand vedeau ei, saracii, ca eu tot lansez…

- Parinții artistei Theo Rose și-au dorit ca ea sa fie profesoara in sat. Cantareața nu a vrut acest lucru și și-a urmat pasiunea pentru muzica. Iata ce declarații neștiute pana acum a facut vedeta despre acest subiect important din viața ei!

- Theo Rose este o artista cunoscuta și foarte indragita de fani. Acum are o viața ideala, o familie frumoasa și o cariera in ascensiune, in copilarie a fost țina bollying-ului din partea altor puști de seama ei.

- Theo Rose și Alex Leonte au avut o relație timp de cinci ani de zile, pana in 2022, cand s-au desparțit, iar ea a inceput o relație cu Anghel Damian. Cantareața nici nu a devenit mama alaturi de fostul iubit, acum a dezvaluit ca nu a simțit sa faca acest pas. In 2022, Theo Rose și Alex Leonte s-au separat.…

- Theo Rose și Alex Leonte au format un cuplu timp de cinci ani, dar și-au spus „adio”. La scurt timp, vedeta a anunțat o noua relație cu Anghel Damian, apoi a oferit marea veste ca este insarcinata cu micuțul Sasha. Cantareața a povestit cum a ajuns la o schimbare atat de radicala in viața sa, intr-un…