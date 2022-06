Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Bravo, s-a casatorit recent cu aleasa inimii sale, Georgiana. Cei doi au avut parte de o cununie discreta, departe de ochii curioșilor, in inima orașului Cluj-Napoca. Dupa numai un an de relație, Mircea Bravo s-a convins de faptul ca frumoasa Georgiana este femeia alaturi de care vrea sa-și…

- Vlogger ul Mircea Bravo, cu peste 3,3 milioane de fani pe Facebook si peste un milion de urmaritori pe Youtube, s a casatorit, joi, cu Georgiana, aleasa inimii lui. "Sa stiti ca barbatul din dreapta sunt eu, iar in stanga e Georgiana...sotia mea. Ieri ne am casatorit si vreau sa va multumesc ca m ati…

- Nunta mare in lumea vloggerilor din Romania. Mircea Popa, cunoscut in mediul online sub numele de Mircea Bravo, s-a casatorit cu aleasa inimii sale, Georgiana. Cei doi au avut parte de o cununie discreta, departe de ochii curioșilor, in inima orașului Cluj-Napoca. Cum arata frumoasa lui mireasa. Cine…

- Vloggerul Mircea Bravo (34 de ani) s-a casatorit joi, 16 iunie, la Cluj-Napoca, in cadrul unei ceremonii oficiate de primarul Emil Boc. Realizatorul de conținut ajuns celebru in Romania s-a casatorit cu Georgiana, aleasa inimii lui, o tanara originara din Bistrița-Nasaud. ”Ea e din județul Bistrița-Nasaud.…

- Mircea Bravo s-a insurat cu o frumoasa bistrițeanca, cu 8 ani mai tanara ca el. Soția vedetei lucreaza ca și cadru universitar, iar diferența de varsta nu este o problema.”Nu vreau sa va spun ca Bistrița e bun sau ca e rau, nu cred nici in patriotismul ca romanii-s cei mai tari, dar acum in Cluj, daca…

- Celebrul vlogger Mircea Bravo s-a casatorit cu aleasa inimii sale, Georgiana. Prietenii și colegii i-au fost apropae vloggerului la marele eveniment, inclusiv cea care joaca rolul bunicii sale in videoclipurile celebre de pe Internet.

- Liderul AUR, George Simion, a anuntat, sambata dimineata, data la care a decis sa se casatoreasca. Este vorba despre 27 august. Politicianul ii invita pe toti romanii sa se bucure de el la marele eveniment, insa pune si o conditie. "Astept toti romanii sa se bucure alaturi de mine. Cea mai mare bucurie…

- Nunta momentului in showbiz-ul romanesc! Florin Salam și partenera lui de viața, Roxana Dobre, iși vor uni astazi destinele și in fața lui Dumnezeu, iar cei doi s-au pregatit intens pentru marele eveniment care va avea loc pe plaja din Mamaia. Florin Salam și Roxana Dobre și-au facut apariția in urma…