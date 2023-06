Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 21 de ani a murit pe loc, duminica, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat intr-un gard, iar mai apoi s-a izbit de zidul unei case. Medicii au ajuns la fața locului și au fost nevoiți sa constate decesul, astfel ca nu au putut sa mai faca nimic ca sa ii salveze viața.

- Polițiștii informeaza ca motociclistul implicat, joi dupa amiaza, in accidentul de la Costești, a murit. “Din verificarile preliminare, efectuate de polițiștii Formațiunii Rutiere Costești, s-a stabilit ca un barbat de 74 de ani, din Costești, care se deplasa cu o motocicleta pe DN 65A, pe raza orașului…

- Un barbat in varsta de 25 de ani si o femeie de 24 de ani au murit, marti dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava, unde un autotren si doua autoturisme s-au ciocnit. Cei doi se aflau in unul dintre autoturisme si au ramas incarcerati, echipele de interventie scotandu-i inconstienti…

- Un accident rutier din Teleorman a intristat o țara intreaga, dupa ce o mașina a fost lovita de un tren. In urma impactului, o tanara de 15 ani a murit, in timp ce restul prietenilor ei au ajuns la spital in stare critica. Numele ei este Monica, iar familia adolescentei este devastata de veste.

- Nicolae Ciuca, șeful Guvernului și al PNL-ului, trece prin momente grele, chiar inainte de Sarbatorile Pascale. Tatal premierului Nicolae Ciuca a murit miercuri, 12 aprilie, potrivit stiripesurse.ro. Informația s-a aflat cu scurt timp inainte de inceputul ședinței de guvern de miercuri, stabilita sa…

- Metoda „Accidentul”, la Prefectura Teleorman. Prefectul Haralambie Epure a fost pacalit de un individ care s-a dat drept Marian Neacșu, secretarul general al Guvernului, și i-a cerut contactele fermierilor din județ. Un fermier a virat 1.000 de euro in contul indicat de individul care pretindea ca e…

- A murit Thury Ștefan, cunoscut pentru rolul sau din „Nea Marin miliardar”. In varsta de 81 de ani, cunoscutul actor și balerin Thury Ștefan a incetat din viața pe 4 aprilie. estea cea trista a fost data pe rețelele de socializare de catre apropiații sai, astfel ca in aceste momente, lumea cinematografica…

- O femeie de 53 de ani, ranita grav in accidentul feroviar din Gara Galați, a murit la Spitalul Județean de Urgența. Potrivit medicilor, victima a facut cinci stopuri cardio-respiratorii. Era angajata CFR.