Stiri pe aceeasi tema

- Prima ediție a sezonului 10, Romanii au talent, a debutat cu surprize și emoții mari in randul publicului și al juraților, care au fost uimiți de cat de talentați sunt romanii. Ediția din 7 februarie a fost o surpriza totala, pentru ca s-au oferit deja primele 2 butoane magice care te duc direct in…

- Telespectatorii au trait emoția primelor doua golden buzz-uri din acest sezon iar jurații au fost fascinați de cațiva participanți. Despre unul dintre concurenți, Smiley a spus ca ”vine din alta lume”. Prima seara a noului sezon a adus pe scena momente unice iar jurații au fost cuceriți de talentul…

- Ziarul Unirea Deputatul PSD Catalin Radulescu alias „Mitraliera”, mitraliaza: „Votul in Diaspora a fost fraudat, Serviciile sunt de vina” Deputatul PSD Catalin Radulescu alias „Mitraliera”, mitraliaza: „Votul in Diaspora a fost fraudat, Serviciile sunt de vina” Catalin Radulescu a declarat ca votul…

- Catalin Radulescu a declarat ca in cele trei tari in care alegatorii s-au prezentat masiv la vot, si anume Marea Britanie, Germania si Franta alegerile ar fi fost fraudate, intrucat verisorii sai care au votat acolo i-au spus ca sectiile erau goale, or cifrele arata un numar foarte mare de votanti.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat duminica seara, la sosirea la sediul central al partidului, ca in opinia au fost 100% fraude la votul in Diaspora. El a explicat ca ritmul de vot din unele ore a fost prea mare raportat la numarul de secții și ca nu se poate sa fie doua voturi pe minut in…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat duminica seara, la sosirea la sediul central al partidului, ca in opinia au fost 100% fraude la votul in Diaspora. El a explicat ca ritmul de vot din unele ore a fost prea mare raportat la numarul de secții și ca nu se poate sa fie doua voturi pe minut in…

- Creșterea economica in Germania va stagna in trimestrul patru, dar nu va intra in recesiune, existand semnale ca sectoarele industriale ale țarii s-ar putea stabiliza, a declarat luni Bundesbank, citata de Reuters, anunța MEDIAFAX.Conform sursei precizate, Germania a scapat de recesiune trimestrul…

- Iranul a acuzat marti de ipocrizie statele europene care au criticat masurile recente de relansare a activitatilor sale nucleare, in contextul in care nu au reusit sa-l ajute sa ocoleasca sanctiunile SUA. Parti semnatare ale acordului nuclear iranian din 2015, Marea Britanie, Franta si…