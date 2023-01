Stiri pe aceeasi tema

Premierul Nicolae Ciuca i-a transmis felicitari presedintelui ales al Cehiei, generalul Petr Pavel. "Convingerile sale pro-europene si pro-occidentale sunt argumente solide pentru intarirea relatiilor dintre Romania si Republica Cehia", a afirmat el.

Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis felicitari generalului Petr Pavel pentru alegerea sa in functia de presedinte al Cehiei. Seful statutului roman a mentionat ca se asteapta la o intarire a relatiilor bilaterale si o coordonarea in cadrul UE si al NATO.

Fostul general parasutist Petr Pavel este considerat favorit in al doilea tur al alegerilor prezidentiale in Republica Ceha, in fata ex-premierului Andrej Babis, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Birourile de vot s-au deschis vineri si se vor inchide sambata la ora locala 14:00 (13:00 GMT),…

Fostul sef al armatei cehe Petr Pavel, candidat pro-occidental care sustine ajutorul pentru Ucraina, intra - conform sondajelor - cu un avans considerabil fata de fostul premier miliardar Andrej Babis in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Cehia, care se desfasoara vineri si sambata,…

Cresterea flexibilitatii la locul de munca prin schimbari precum saptamana de lucru de patru zile poate creste productivitatea si poate inversa tendinta cresterii burnout-ului, potrivit unui grup de experti de la Forumul Economic Mondial de la Davos, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar

Generalul in rezerva Petr Pavel are un usor avans in fata fostului premier, miliardarul Andrej Babis, dupa primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din Cehia, relateaza Reuters, informeaza News.ro.

Amazon va concedia peste 18.000 de angajati - un numar semnificativ mai mare decat cel planificat anterior - in cel mai recent semn ca se adanceste criza din domeniul tehnologiei, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.

Parlamentul de la Beirut a esuat joi, inca o data, in incercarea de a alege un presedinte al tarii, din cauza divizarilor profunde existente intre deputati, in contextul agravarii crizei economice din Liban, informeaza France Presse.