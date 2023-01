Cine este Gavi, eroul Barcelonei din finala Supercupei Spaniei cu Real Madrid: „E un animal competitiv”. Cifrele incredibile

Stiri pe aceeasi tema

- Carlo Ancelotti a rabufnit la conferinta de presa de dupa meciul Real Madrid – Barcelona, scor 1-3, din finala Supercupei Spaniei. Antrenorul „galacticilor” a fost deranjat de intrebarea primita de un jurnalist. Real Madrid a fost condusa de 3-0 pana in al treilea minut de prelungiri, cand Karim Benzema…

- Reactia lui Carlo Ancelotti, dupa Real Madrid – Barcelona 1-3. Antrenorul celor de la Real Madrid a spus ca primele doua goluri marcate de catalani au fost „cadouri” facute de echipa sa. Real Madrid nu a avut nicio sansa in finala Supercupei Spaniei, castigata de Barcelona cu scorul de 3-1. Reactia…

- Real Madrid – Barcelona 1-3. Xavi a castigat Supercupa Spaniei 2023 si a ridicat deasupra capului primul sau trofeu din postura de antrenor al gruparii de pe Camp Nou. A facut-o intr-un mod spectaculos chiar impotriva marii rivale, in El Clasico. Barcelona a dat recital in Arabia Saudita si a castigat…

- Real Madrid – Barcelona 1-3. Gavi, meci colosal in „El Clasico”. Noua senzatie a fotbalului din Spania a reusit un gol si doua pase decisive. Supercupa Spaniei a fost primul trofeu castigat de Xavi pe banca celor de la Barcelona. Barcelona s-a distrat cu Real Madrid in finala Supercupei Spaniei, ce…

- Real Madrid si Barcelona se vor duela in Supercupa Spaniei 2023. S-au aflat sumele colosale puse in joc pentru finala care se va desfasura in Arabia Saudita, asa cum s-au disputat si semifinalele. Real Madrid – Barcelona, primul „El Clasico” din 2023, se va disputa duminica. Partida va incepe de la…

- Real Betis – Barcelona 2-2 (2-4 d.l.d). Catalanii au reușit sa treaca de formația andaluza la loviturile de departajare și și-a asigurat un duel stelar cu Real Madrid, in finala Supercupei Spaniei. Meciul va avea loc duminica, 15 ianuarie. Real Madrid era deja calificata in finala, dupa ce a trecut…

- Ziua pacalelilor in presa din Spania: Barcelona a intrat in cursa pentru Kylian Mbappe! Jurnalistii iberici au facut un anunt bomba, intr-o zi in care sarbatoresc ”Ziua Sfinților Inocenți”, si anume ca starul lui PSG ar fi aproape de catalani, si nu de Real Madrid, asa cum s-a tot zvonit. Este stiu…

- S-a aflat motivul pentru care Lionel Messi nu revine pe „Camp Nou”! Guillem Balague, jurnalist BBC și un apropiat al lui Lionel Messi, a vorbit despre motivele pentru care starul de la PSG nu va reveni la Barcelona. Lionel Messi (35 de ani) a fost transferat de PSG, in vara lui 2021, liber de contract,…