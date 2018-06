Deputatul PSD de Bacau Gabriel Vlase (47 ani) a fost propus joi de președintele Klaus Iohannis in funcția de director al Serviciului de Informații Externe, vacanta din septembrie 2016, de la demisia Mihai Razvan Ungureanu. Vlase, aflat la al patrulea mandat de deputat, este vicepreședinte al PSD și se remarca prin ceva anume in randul liderilor PSD: o pasiune pentru servicii secrete și siguranța naționala. A fost in trecut președintele comisiei de Control SIE și a urmat cursuri la Agenția Naționala de Informații a SRI. Vlase a trecut ani de zile drept unul dintre apropiații lui Viorel Hrebenciuc.…