Stiri pe aceeasi tema

- Avem cu ce ne mandri. Luptatoarea Anastastia Nichita ne-a dus faima in Croatia. Sportiva a castigat Turneul International Zagreb Open. Sportiva noastra si-a adjudecat patru victorii la categoria de greutate 59 kg, lupte feminine.

- Cazul unui infractor periculos din Dej a starnit reacții controversate, dupa ce a fost eliberat deoarece judecatoarea a ajuns prea tarziu la munca. Barbatul a fost prins de polițiști, insa dupa ce a fost lasat liber, este de negasit.

- Un barbat de 55 de ani a murit, dupa ce ar fi cazut in cap de pe un pod din localitatea Heciul Nou, raionul Singerei. Cazul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 02:35. Potrivit informațiilor, victima ar fi fost in stare de ebrietate. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre Banari…

- Americanca Mikaela Shiffrin a castigat miercuri slalomul de la Zagreb (Croatia), cea de-a 81-a victorie a sa in circuitul mondial, si este la doar o victorie de legendarul record al compatrioatei sale Lindsey Vonn, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ivo Bozic, un tarabagiu care vinde bibelouri la piata de Craciun din capitala Croatiei, Zagreb, este obisnuit sa manipuleze mai multe monede si crede ca tranzitia va decurge fara probleme atunci cand tara va adopta euro la 1 ianuarie, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Croația a caștigat finala mica la Campionatul Mondial din Qatar, 2-1 cu Maroc. Iar fanii au sarbatorit succesul pe strazile din Zagreb. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar 2022. Ultimul act se va disputa azi, de la ora 17:00. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT+FOTO…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca informatiile preliminare sugereaza ca este putin probabil ca racheta care a provocat marti o explozie in Polonia si a ucis doi civili sa fi fost lansata din interiorul Rusiei, transmite CNN.Vorbind cu reporterii dupa ce s-a intalnit cu alti lideri mondiali…