- Leta Ilie, fosta soție a lui Sabin Ilie (45 de ani), a povestit cum l-a prins pe ex-jucatorul de la Steaua, Dinamo sau Rapid la hotel cu o alta femeie, in timp ce aceștia erau casatoriți. Adi Ilie (46), fratele lui Sabin, l-a ajutat pe acesta, reușind sa faca schimb de apartamente. „Adrian s-a speriat…

- Maria Ana Morariu sau Tanti Miti, asa cum ii spuneau cei care o cunosc, a decedat ieri la varsta de 107 ani si aproape 11 luni. Ultimii ani din viata si i-a trait la caminul de batrani din Gherla, acolo unde avea multi prieteni.

- Ciprian Marica este in centrul unui scandal amoros uriaș. Fotbalistul a fost surprins in luna august a anului trecut in compania unei femei casatorite, mama a doi copii. Acum, insa, au aparut imaginile, iar toata lumea și-a indreptat ochii nu doar asupra lor, ci și asupra iubitei acestuia.

- Ciprian Marica (34 de ani) e in prim-planul presei dupa apariția videoclipului compromițator cu el și Ana Muntean, nimeni alta decat nora lui Florin Muntean, fostul boss de la Transgaz. La scurt timp dupa ce site-ul ziardecluj.ro a publicat clipul respectiv, unul intens dezbatut și care a facut deliciul…

- Intreg showbiz-ul romanesc a fost zguduit dupa ce in presa a aparut un videoclip in care se vede clar ca celebrul finanțator al echipei Farul Constanța, Ciprian Marica, a fost prins in camera de hotel cu nevasta altui barbat. Iata care a fost reacția sa dupa ce imaginile compromițatare au facut inconjurul…

- Ciprian Marica (34 de ani), fostul atacant al echipei naționale, in prezent finanțator la Farul Constanța, se afla in atenția tabloidelor, dupa ce o filmare compromițatoare cu el a fost facuta publica....

- Dupa ce s-au chinuit din plin cu ingredientele bizare de la ruleta mancarurilor, finaliștii din sezonul 3 al emisiunii Asia Express ajung in fața unei noi provocari, ce poate schimba decisiv clasamentul și poate influența rezultatul

- Criza de generata de coronavius se lasa și cu acuzații. Carmen Uscatu de la Asociatia ”Daruieste Viata”, reclama ca un secretar de stat din Ministerul Sanatatii nu raspunde la telefon de trei zile. Uscatu susține ca acesta e singura persoana care ar putea decide in privinta productiei de biocide.…