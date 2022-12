Stiri pe aceeasi tema

- Influencerul Andrew Tate și fratele sau au fost reținuți impreuna cu doi romani in Romania, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat, anunța Sky News. Britanicul american in varsta de 36 de ani și fratele sau Tristan au fost…

- O femeie și un barbat au fost condamnați pentru marturie mincinoasa, dupa ce au „uitat” ca au dat declarații incriminatoare intr-un dosar de trafic de persoane și și-au schimbat complet depozițiile. In dosar, instanța a comparat declarațiile date de inculpați in fața procurorilor, in anul 2017, cu cele…