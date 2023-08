Stiri pe aceeasi tema

- Veste trista venita in dimineața meciului cu CFR. Astazi ne-a parasit Dragu Badin, campion cu Știința in sezonul ‘73-‘74, informeaza Universitatea Craiova. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Dragu Badin s-a nascut pe data de 7 august 1947, la Braila, orașul in care și-a inceput cariera de fotbalist.…

- Un tanar de 23 de ani a murit vineri noaptea, dupa ce a fost prins sub o balotiera atașata unui tractor care a luat foc, anunța ISU Bihor. Incendiul a fost, cel mai probabil, generat de defecțiuni la presa de balotat. „In noaptea de vineri spre sambata, 08 iulie, in jurul orei 01:00, ISU Bihor […] Articolul…

- Un tanar de 23 de ani a murit vineri noaptea, dupa ce a fost prins sub o balotiera atașata unui tractor care a luat foc, anunța ISU Bihor. Incendiul a fost, cel mai probabil, generat de defecțiuni la presa de balotat.

- Un tanar de 23 de ani a murit vineri noaptea, dupa ce a fost prins sub o balotiera atașata unui tractor care a luat foc, anunța ISU Bihor. Incendiul a fost, cel mai probabil, generat de defecțiuni la presa de balotat.

- Un tanar de 23 de ani a murit vineri noaptea, dupa ce a fost prins sub o balotiera atașata unui tractor care a luat foc, anunța ISU Bihor. Incendiul a fost, cel mai probabil, generat de defecțiuni la presa de balotat.„In noaptea de vineri spre sambata, 08 iulie a.c., in jurul orei 01.00, ISU Bihor…

- Industria muzicii populare din Romania a fost devastata de vestea tragica potrivit caruia un cunoscut artist a fost diagnosticat cu o boala grava - cancer de piele. Familia maestrului taragotului Petrica Vița le care ajutorul celor de acasa.

- Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul IPJ Arad au oprit, astazi, un autoturism condus de un barbat de 39 de ani, din Arad, pe DN 79, in afara localitații Șimand. Aparatul radar a inregistrat o viteza de deplasare a mașinii de 172 km/h, fiind depașita viteza legala de pe acel sector de drum cu 72…

- Din pacate, luni dimineața, profesoara de informatica s-a stins. Era internata la Cluj Napoca, in stare grava. Familia le transmite mulțumiri tuturor celor care au donat sange ori au fost aproape cu un gand bun. Dumnezeu sa o odihneasca in pace! Post-ul A murit Codruța Luminița Mureșan, profesoara la…