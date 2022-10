Cine este fiul celebrului comentator sportiv Cristian Țopescu (FOTO) Cine este fiul celebrului comentator sportiv Cristian Țopescu? Mulți știu despre regretata fiica a lui Cristian Țopescu, dar despre existența și a unui fiu, aproape nimic. Cine este fiul celebrului comentator sportiv Cristian Țopescu? Iata ca de curand Sebastian Țopescu, fiul lui Cristian Țopescu, a participat la „Chefi la cuțite”. Sebastian Țopescu (Basti) are 23 de ani și nu calca pe urmele celebrului sau tata. Nu a ales o cariera in televiziune, ci este stilist și fashion editor la publicații din strainatate. El a venit la emisiune insoțit de iubita sa. „In caz ca s-ar fi gandit cineva ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul concurent al ediției de astazi a emisiunii Chefi la cuțite este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din Romania. Acesta este Alexandru Zlavog, care a lasat microfonul și camerele de filmat și și-a facut apariția la cel mai celebru concurs de gatit. Mai mult, acesta a fost susținut…

- Producatori romani din toate domeniile au discutat, luni, cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, si cu presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflati intr-o vizita la Targul organizat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu ocazia Zilei nationale a produselor agro-alimentare romanesti…

- Probabil, știind ca pe acoperișul Domului din Milano e voie sa te urci și sa faci poze, șase tineri, patru baieți și doua fete, aflați in Como ca turiști s-au cocoțat ieri dimineața pe acoperișul catedralei din acest oraș, fix de-asta: sa faca poze. Numai ca, ședința foto le-a fost deranjata de pompieri…

- Antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dica, este in al noualea cer dupa calificarea in grupele Conference League. Tehnicianul le-a transmis un mesaj elevilor sai. ”Pot sa spun ca e unul dintre cele mai importante momente din cariera mea. Știți ca am mai dus echipa in grupele Europa League și am și ieșit. Vreau…

- Seceta din Europa “pare sa fie cea mai grava inregistrata in ultimii cel putin 500 de ani”, a anuntat marti Comisia Europeana (CE), citata de DPA. Desigur, aceasta este doar o prima evaluare si trebuie sa o confirmam prin datele finale de la sfarsitul acestui an”, a declarat un purtator de cuvant al…

- Rapid a anuntat marti imprumutul fotbalistului Alexandru Matan (22 de ani), de la gruparea americana Columbus Crew. Imprumutul mijlocasului Alexandru Matan la Rapid este valabil pana la 31 decembrie 2022, iar clubul bucurestean are optiune de transfer permanent la finalul acestei perioade. Presedintele…

- Florinel Coman, unul din marcatorii echipei FCSB in meciul cu Saburtalo, spera ca roș-albaștrii sa mearga in grupele Conference League Noul capitan al vicecampioanei a vorbit despre transformarea pe care FCSB a aratat-o in prima partida de dupa revenirea lui Dica pe banca tehnica. „Am pierdut puțin…

- Ministerul de Externe organizeaza misiuni consulare itinerante in state din care vin mii de muncitori sa lucreze in Romania, precum Bangladesh, Nepal și India. In scopul grabirii acordarii vizelor, Ministerul de Externe marește ambadasa Romaniei din capitala Indiei, New Delhi. Potrivit premierului,…