Stiri pe aceeasi tema

- "La data de 29 septembrie 2023, Politia Capitalei a fost sesizata și solicita sprijin in vederea depistarii unui tanar care, la data de 28 septembrie 2023, in jurul orei 22:58, a plecat de la adresa de domiciliu, din Sectorul 4, și nu a mai revenit pana in prezent.Tanarul disparut se numeste FILIP CRISTIAN…

- Poliția Capitalei cere ajutorul cetațenilor dupa ce un baiat in varsta de 17 ani a disparut. Adolescentul a plecat de dimineața la școala și nu s-a mai intors acasa. ”La data de 26 septembrie 2023, Politia Capitalei a fost sesizata și solicita sprijin in vederea depistarii unui minor care, in cursul…

- Un copil de sapte ani din localitatea Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj, a disparut, luni de acasa, in zona de deal din preajma locuintei. Copilul, suferind de sindrom Down, a fost cautat de politisti, pompieri, jandarmi, salvamontisti si localnici, inclusiv cu ciini de urma si drone. Minorul a fost…

- Inspectoratul de Poliție Cahul solicita suportul cetațenilor pentru stabilirea locului aflarii barbatului din imagine, locuitor al satului Slobozia Mare. Barbatul de 81 ani a plecat de acasa in noaptea de 8 septembrie, deplasandu-se intr-o direcție necunoscuta.

- Poliția Capitalei cauta trei barbați care s-au filmat pe o rețea sociala imbracați in uniforma de polițiști, iar unul dintre ei ține in mana un pistol. Clipul de aproape un minut, montat pe muzica lautareasca, arata trei barbați in uniforme asemanatoare cu cele de polițist, stand pe treptele unei cladiri.…

- Polițiștii solicita suportul cetațenilor pentru a localiza un barbat de 50 de ani, care la data de 2 august curent a plecat de la domiciliul sau din satul Ghetlova, raionul Orhei, intr-o direcție necunoscuta si pana la moment nu se cunoaște locul aflarii sale.

- Ruby și-a luat pe nepregatite fanii, cand a facut publice imagini uluitoare pe Instagram. Puțini se așteptau sa fie martori la o astfel de transformare a cantareței. Daca pe vremuri era cunoscuta (și) pentru trupul sau tonifiat, lucrat la sala, astazi se pare ca exercițiile de fitness sunt de domeniul…

- Președintele Franței Emmanuel Macron susține ca protestatarii se folosesc de rețele sociale precum Snapchat, TikTok sau Telegram pentru a populariza evenimentele violente și pentru a organiza demonstrații ilegale. Acesta a discutat cu primarii orașelor in care au avut loc proteste despre posibilitatea…