Cine este fetița din Ucraina care a devenit virală, după ce a fost surprinsă cu o acadea și o pușcă / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- NATO are „responsabilitatea de a se asigura ca acest conflict nu va escalada și nu se extinde dincolo de Ucraina. Acest lucru ar fi și mai periculos, distructiv și chiar mai letal. Situația ar putea scapa de sub control”, a declarat, marți, la Riga, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, intr-o…

- Presedintele Vladimir Putin i-a indemnat vineri pe vecinii Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, la opt zile dupa ce Moscova si-a trimis fortele in Ucraina. Vladimir Putin susține ca nu are intenții rele in ceea ce privește vecinii Rusiei. „Nu exista intentii rele fata de vecinii nostri. Si i-as sfatui…

- Reprezentanții partidului de guvernamant din Georgia au anunțat miercuri ca vor prezenta „imediat” o cerere de aderare la Uniunea Europeana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va intalni joi, de la ora 10.00, cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pentru a discuta despre situația din Ucraina și despre sprijinul Europei pentru refugiații din Ucraina. Potrivit agendei publicate de Administrația Prezidențiala, Ursula…

- Situația din Ucraina ar putea duce la „cea mai mare criza de refugiați din Europa in acest secol”, in condițiile in care peste 600.000 de oameni ar fi fugit din Ucraina in țarile vecine pana in prezent, a anunțat marți Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), citat de CNN. „UNHCR mobilizeaza…

- Rugaciunea „Ave Maria” in debutul concertului de joi, in semn de solidaritate pentru situația din Ucraina! Orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești va da intalnire joi, 3 martie, de la ora 19:00, la primul concert simfonic al lunii. De la ora 19:00, in Sala „Simfonia”, artiștii piteșteni și invitații…

- Situația critica din Ucraina ii intristeaza pe Florin Cernat și Razvan Raț, doi foști internaționali care au jucat ani buni la Dinamo Kiev, respectiv Șahtior Donetsk. Cernat, care a petrecut opt ani in tricoul lui Dinamo Kiev, a vorbit cu apropiații sai din Ucraina, care i-au descris imaginea de ansamblu…

- In contextul evoluției situației de securitate din Ucraina, Autoritatea Vamala Romana in colaborare cu celelalte structuri cu competențe de control la frontiera a luat masuri organizatorice pentru asigurarea numarului de personal vamal necesar, in eventualitatea creșterii fluxului de marfuri și calatori,…