Cine este fermierul român care n-a luat un credit în viața lui Intr-o perioada in care multe ferme agricole sunt preluate cu totul din cauza datoriilor, exista un fermier care nu a luat un credit in viața lui și nici nu vrea sa auda de așa ceva. Cum a reușit acest lucru? Datorita integrarii, un lanț care se intinde de la munca pamantului (circa 7.500 ha de teren agricol), ferme la animale, procesare și pana la rețeaua proprie de magazine. Este vorba de fermierul Dimitrie Musca, fondatorul CAI Curtici, unul dintre cele mai business-uri din agricultura din Vestul țarii, care administreaza circa 7.500 ha de teren agricol. “Eu nu lucrez cu credite, nici baiatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec (21 martie - 20 aprilie)Este indicat sa stai departe de barbații indeciși și nu foarte motivați. Increderea in sine și caracterul incapațanat nu te vor lasa sa fii tras/a in ​​jos de astfel de oameni.Cu siguranța, in 2024, aceștia nu te vor ajuta la nimic și iți pot limita țelurile marețe in…

- Este necesar sa ne cinstim eroii pentru ca rolul lor a fost mare „nu numai prin jertfa pe care au facut-o, ci si prin elementul de cultura si de vigoare a poporului roman, de consolidare a sentimentului unitatii sale. Datorita valorilor naționale s-a intarit in lumea romaneasca sentimentul de unitate…

- Parintele Arsenie Boca, recunoscut pentru stilul sau de viața auster și profund spiritual, avea o preferința culinara simpla, dar savuroasa in timpul postului: supa de cartofi cu paine prajita și usturoi. Aceasta rețeta, considerata o adevarata delicatesa in Manastirea Prislop din județul Hunedoara,…

- Timp de mai bine de trei zile, tiruri incarcate cu cereale și floarea-soarelui sunt blocate pe drumul spre Portul Constanța, informeaza agrointel.ro . Cozi infernale spre Portul Constanța. Potrivit fermierul Vasile Balcan, membru al Senatului Asociației Forța Fermierilor și administrator al Marsat…

- Un roman care a facut infarct intr-o gara din Italia a fost salvat de oamenii de pe peron, care i-au facut manevre de resuscitare indrumati de un asistent medical prin telefon, informeaza Rotalianul. Incidentul a avut loc miercuri, 1 noiembrie,in jurul orei 11, in gara din Trieste. Un roman, de 62 de…

- In urma cu doi ani, o milionara din Elveția a cumparat hotelul Ramada Majestic de pe Calea Victoriei din București. Este vorba despre Anja Graf, in varsta de 45 de ani, o prezența controversata din cauza relației cu iubitul sau roman, mult mai tanar. Puțini ii știu povestea de viața insa. Foto Cine…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al BOR a declarat ca Biserica nu poate și nici nu iși propune sa interzica vreodata ceva in spațiul public. Precizarile apar in contextul in care Arhiepiscopia Sibiului a solicitat ca proiectia filmului «Arsenie. Viata de apoi» sa fie interzisa in cadrul Astra Film…

- Radacinile de sfecla de zahar, de cateva zile, sunt afectate de putregaiul de carbune, pe minim 10% (astazi), din suprafețe, preponderent in județele Botoșani, Iași și Vaslui, din cauza secetei. Din acest motiv, la sfarșitul saptamanii trecute, fabrica AGRANA Roman a decis amanarea temporara a primirii…