Cu o saptamana in urma, un fermier din Olt a starnit o adevarata furtuna demascand vanzarea rosiilor din Turcia sub eticheta „Rosii Romania“. De atunci ii vin mesaje de la romani din toata lumea, tinerii, in special, intrebandu-l daca decizia lor de a se intoarce in tara la un moment dat e una buna.