- Petrica Mițu Stoian s-a stins din viața, dar a lasat in urma multe intrebari. Artistul a fost prezent la Acces Direct unde a filmat Revelionul 2021 pe data de 3 noiembrie, doar cu cateva zile inainte de a deceda.

- Aseara, Docan Sofronel sau Dochi, cum il mai alinta colegii, ieșea din magazinul de langa bloc, cand a vazut cațiva oameni langa un barbat intins pe asfalt. – Buna seara! Ce s-a intamplat?… Aoleu! E vecinul meu! Nea Gheorghe! Ma auzi? In urma cazaturii, barbatul sangera puternic in zona capului și era…

- Ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat, la Digi24, ca vestea mortii lui Ion Caramitru schimba total viata culturala. „Este o zi neagra pentru Romania, dupa ce, dimineata a murit Ion Patzaichin , iar dupa amiaza ne aduce o veste care schimba total viata culturala”, a declarat Bogdan Gheorghiu.…

- Sursa foto: https://pixabay.com/ro/photos/nunt%c4%83-c%c4%83s%c4%83torie-so%c8%9b-so%c8%9bie-mireas%c4%83-2595862/ Piesa de baza in ținuta miresei este buchetul de flori. Pe langa multitudinea buchetelor care exista, acest buchet este mai special, pentru ca este atent realizat de fiecare data și transmite…