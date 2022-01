Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Constanța au intervenit, sambata, dupa ce pe o rețea de socializare au aparut imagini in care o mama iși bate copila in varsta de 2 anișori. „Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța au luat la cunoștința sambata despre imagini aparute pe o rețea de socializare…

- Mihaela Galani, tanara afacerista din Constanța care a murit luni, suferea de o boala teribila! Ea facuse un transplant de rinichi, in Germania, in 2018. A urmat apoi un tratament la Paris, dar dupa aproximativ un an organismul a inceput sa-i respinga transplantul și a ajuns sa faca dializa.…

- Cu toate ca fost un an dificil din cauza situației pandemice și Festivalul de datini și obiceiuri stramoșești din orașul Comanești, județul Bacau, nu s-a putut organiza oficial, numeroase „cete de urși”, printre care și renumita Leorda Comanești, au luat inițiativa sa defileze prin centrului orașului,…

- Oamenii ramasi fara locuinte si fara masini au strans din apartamente lucrurile care mai pot fi folosite. Dupa ce a ars, blocul din Constanta a fost deconectat de la retelele de curent si gaz si este pazit de autoritati. Unii sunt inca in stare de soc si nu-si dau seama cum vor putea reconstrui tot…

- VIDEO: Imagini scandaloase cu un barbat din Alba care lovește un caine cu o lopata. Poliția a deschis dosar penal Un barbat din Alba s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost filmat in timp ce lovea un caine cu o lopata. Filmarile aparute in spațiul public, pe Facebook, au oripilat opinia publica, iar…

- Te gandești cu jind la o noua mașina, insa ai analizat preturile și chiar nu este momentul potrivit. Iar gandul ca va trebui sa optezi pentru rate, nu te satisface deloc, avand in vedere ca ajungi sa achiți niște dobanzi enorme, in timp. Totuși, ai auzit de la apropiati ca ar exista o alternativa…

- Expozitia „Silvan, istoric in imagini al epocii sale” va fi gazduita in Spatiile Medievale ale Muzeului National Cotroceni, in perioada 29 octombrie-4 decembrie. Acest eveniment special este prilejuit de actul de donatie pe care dr. Adrian-Silvan Ionescu, fiul celebrului portretist Silvan Ionescu,…

- Preasfințitul Ambrozie, episcopul Giurgiului, a spus intr-o predica de Sfanta Parascheva ca incendiile din spitale sunt ”facatura” și le-a transmis enoriașilor sa nu se grabeasca sa se vaccineze, transmite Spotmedia.ro . ”Nu va grabiti sa va vaccinati, lasati-i pe ei sa se vaccineze intai, intai toti…