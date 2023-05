Stiri pe aceeasi tema

- Țarancuța care l-a inspirat pe Nicolae Grigorescu și care apare pe bancnota de 10 lei se numea Rodica.Ea a servit ca model pentru trei dintre tablourile celebrului pictor roman, respectiv ”Rodica”, ”Rodica la parau” și ”Primavara”. Rodica este infațișata de pictor ca fiind o femeie simpla, de la țara,…

- Vești triste pentru iubitorii trupei ABBA! Celebrul chitarist al formației s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. Muzicianul avea 70 de ani inainte sa treaca in neființa. Ce mesaj emoționant au transmis apropitari artistului internațional.

- Aproape 70 de familii și persoane singure, din municipiul Deva, care locuiesc in blocuri sociale sau ANL aflate in administrarea Direcției de Asistența Sociala Deva, vor putea ramane in imobile inca 5 ani, dupa ce Consiliul Local Deva a aprobat, joi, 30 martie 2023, prelungirea perioadei de valabilitate…

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta a disputat un nou meci in grupa 1 10 a Ligii Nationale. Dupa doua deplasari dificile, jucatorii antrenati de Alexandru Olteanu si Valentin Boian au jucat in fata propriilor suporteri, contra Rapid Bucuresti, echipa pe care o invinsesera in sferturile de finala…

- Alin Stoica lanseaza un atac șocant dupa 25 de ani. Fiul fostul mijlocaș al Stelei susține ca a fost scos in ultima zi de pe lotul care a participat la Campionatul Mondial de Fotbal din anul 1998. In locul lui a fost chemat Ilie Dumitrescu, un jucator care se transferase in fotbalul boem din Mexic.…

- Colecționarii de bani din intreaga lume sunt dispuși sa dea o avere pe monede sau bancnote rare pe care vor sa le dețina. Pentru unii chiar nu conteaza suma astronomica pe care o ofera pentru pentru bancnotele speciale care sunt extrem de greu de gasit, și au o serie de caracteristici unice. Bancnota…

- Banca Naționala a Romaniei a emis bancnote in lei vechi romanești in 6 segmente diferite, inclusiv bancnota de 100.000 de lei vechi romanești, avandu-l pe Nicolae Grigorescu ca personalitate emblematica. Aceasta bancnota face parte din seria bancnotelor in lei vechi romanești pe care Banca Naționala…

- Mai multe acțiuni, proiecte și programe, destinate copiilor defavorizați din familiile supuse riscului de excluziune și marginalizare sociala, din municipiul Deva, vor fi organizate, lunar, de Asociația Alert Deva și Direcția de Asistența Sociala Deva, in cadrul unui parteneriat aprobat de Consiliul…