Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, de 32 de ani, data disparuta de cateva zile a fost gasita moarta in masina personala, parcata pe o strada din Focsani, informeaza Antena3. Femeia fost gasita luni chiar de catre soțul ei. El o daduse disparuta la politie saptamana trecuta, dupa ce aceasta a plecat de la domiciliu și nu a mai…

- Andrada Ștefana Pavel, o tanara judecatoare din Gherla, a fost gasita decedata. Ea locuia in Gherla și era judecator de penal la judecatoria din același municipiu. Descoperirea a fost facuta in cursul zilei de miercuri. Potrivit unor surse, Andrada Ștefana Pavel trebuia sa intre miercuri in sala de…

- In urma cu doua zile, o tanara a fost gasita moarta pe calea ferata din Ciulnița, in condiții suspecte. Andreea avea doar 26 de ani și a murit dupa cateva minute dupa ce a vorbit cu sora ei. Familia și apropiații ei au transmis mesaje de durere, dupa ce au primit vestea ca ea a murit.

- Daria Cuflic le-a transmis un mesaj dur celor care au spus ca trebuia sa se opreasca din a-l cuceri pe Razvan Kovacs in momentul in care Ema Oprișan, iubita lui, s-a desparțit de el. Iata ce a transmis ispita de la Insula Iubirii pe rețelele sale personale de socializare!

- Descoperirea macabra intr-un apartament din Sibiu! O femeie in varsta de 33 de ani a fost gasita moarta in locuința de matușa ei, care, ingrijorata ca tanara nu raspundea la telefon, a mers sa vada ce face. A fost șocata cand a descoperit ca nepoata ei era decedata, iar iubitul acesteia era drogat.