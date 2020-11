Mai sunt doar cateva zile pana la momentul in care procesul electoral din Statele Unite ale Americii ajunge la final și va fi decis astfel numele Președintelui SUA din urmatorii 4 ani. Donald Trump se lupta pentru un nou mandat cu Joe Biden, iar acesta din urma pare sa fie favorit in sondajele aparute in mass-media. In plina criza sanitara, Donald Trump se confrunta cu mai multe probleme de imagine, dar personalitatea sa controversata nu l-a impiedicat in 2016 sa devina Președinte, chiar daca și atunci era considerat cu șansa a doua.