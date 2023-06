Cine este Evgheni Prigojin, cel mai periculos luptător al lui Putin In anii 1980, se afla in inchisoare, zece ani mai tarziu era un simplu vanzator de hot-dog, dupa care peste ceva ani devine bucatarul și unul dintre apropiații lui Putin, ceea ce i-a și permis sa stranga o avere imensa. Iar de aici și pana la a deveni unul dintre cei mai puternici oameni din Rusia, nu mai este decat un pas. Sunt doar cateva date din trecutul invaluit in mister al lui Evgheni Prigojin, liderul Grupului Wagner, omul care acum a intors armele impotriva conducerii militare de la Kremlin și care ar putea aduce sfarșitul lui Putin. Prigojin a devenit o figura tot mai importanta in timpul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat ca mercenarii din gruparea pe care o conduce sunt dispuși sa lupte in continuare in Ucraina, insa cu o condiție. El a cerut ca aceștia sa primeasca o secțiune separata a frontului, in care nu vor trebui sa depinda de ”clovnii” care conduc forțele armate ale…

- Republica Moldova nu poate sa devina stat european pastrand simbolistica sovietica imperialista și aliniindu-se zilei de 9 mai in formula promovata de Moscova, declara comentatorul politic, Anatol Țaranu, și a fost expusa in cadrul dezbaterii publice la tema „Ziua Victoriei: intre reconciliere, antagonizare…

- Evgheni Prigojin a spus ca ii va dezvalui armatei Ucrainei unde poate ataca trupele rusesti, daca ucrainenii isi retrag fortele din orasul asediat Bahmut, unde mercenarii Wagner inregistrau pierderi masive, sustine The Washington Post. Liderul grupului paramilitar Wagner a facut oferta spre sfarsitul…

- Opozantul rus Evgheni Roizman, unul dintre ultimii critici importanti ai Kremlinului care inca se mai afla in Rusia, a pledat miercuri, 26 aprilie, nevinovat in deschiderea unui proces in care este acuzat de discreditarea armatei ruse, informeaza AFP și Agerpres. Roizman, 60 de ani, a comparut imbracat…

- Rușii continua atacurile pentru cucerirea orașului Bahmut, in estul Ucrainei. In sud, au bombardat orașul Herson, aflat sub control ucrainean. A fost lovita piața centrala, cel puțin șase oameni au fost raniți. Presedintele rus Vladimir Putin a mers pe frontul din Ucraina, in regiunile Herson și Lugansk,…

- Șeful Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev, Kirilo Budanov, sustine ca Rusia se afla in pragul unor ”schimbari tectonice”, care vor duce nu doar la incheierea razboiului pe care aceasta l-a declansat impotriva Ucrainei, ci și la prabușirea Federației Ruse, noteaza…

- Unul dintre documentele din presupusa scurgere de informații de la Pentagon se refera la o ruptura in cadrul elitelor rusești. Potrivit aceluiași document, Putin are cancer. Secretarul Consiliului de Securitate Naționala al Rusiei, Nikolai Patrușev, și șeful Statului Major General al armatei ruse, Valerii…

- Vladimri Putin se teme de fuga in strainatate a inalților oficiali ruși, in contextul schimbarilor economice legate de razboiul din Ucraina și de politica externa recent schimbata. Președintele rus a luat o decizie majora: a dat dispoziție de confiscare a pașapoartelor ruse de la anumite persoane importante…