Cine este escroaca Anna Sorokin. Interviu din arest

Cine este escroaca Anna Sorokin? Anna Sorokin a devenit cunoscuta in toata lumea dupa difuzarea celebrului serial Netflix. Falsa moștenitoare germana, de origine rusa, ale carei escrocherii au șocat intreaga lume, a vorbit pentru prima data. Din arest la domiciliu! Sorokin, in varsta de 31 de ani, și-a luat in jurul anului 2010 numele de Anna Delvey in timp ce iși croia drumul prin Manhattan. Ea a folosit un fond fiduciar inventat. A facut acest lucru pentru a convinge agenții de putere ai orașului sa investeasca intr-un club de arta. Un club destinat exclusiv membrilor, desigur. In 2019, ea…