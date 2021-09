Stiri pe aceeasi tema

- Tinerele jucatoare fac legea la ediția in acest an la US Open. In semifinale au ajuns britanica Emma Raducanu, in varsta de 18 ani, și Leylah Fernandez, din Canada, care a implinit 19 ani acum cateva zile. Performanța celor doua este cu atat mai mare cu cat ele au trecut de nume importante ale tenisului…

- Jucatoarea canadiana Leylah Fernandez, locul 73 WTA, s-a calificat, marti, in semifinalele US Open, la o zi upa ce a implinit 19 ani. Ea a invins-o, in sferturi, cu scorul de 6-3, 3-6, 7-6 (5), pe Elina Svitolina din Ucraina, locul 5 WTA si cap de serie numarul 5, dupa un meci de doua ore…

- Are 19 ani, se afla pe locul 73 în lume, iar recent a facut pasul spre sferturile de la US Open. Leylah Fernandez este noua senzație a tenisului feminin, canadianca reușind sa o elimine pe Angelique Kerber. A cedat primul set contra experimentatei Angie (4-6), dar a avut puterea sa o ia…

- Echipa de handbal feminin Gloria Buzau este prima finalista a Cupei Romaniei, dupa ce a invins sambata, la Turneul Final Four de la Braila, formatia HC Zalau, in prima semifinala a zilei. In cea de-a doua se vor duela Rapid Bucuresti si CSM Bucuresti, noteaza news.ro. Gloria Buzau s-a impus…

- Emma Raducanu (Marea Britanie, 18 ani, 338 WTA) a venit de nicaieri si a facut furori la turneul de la „All England Club“, avansand pana in optimi. Parcursul jucatoarei cu origini romanesti a impresionat-o si pe Simona Halep (3 WTA).

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au refuzat initial sa-i acorde wild card jucatoarei Emma Raducanu, a dezvaluit, duminica, jurnalistul John Lloyd de la Daily Mail. Sportiva cu origini romane si chineze care reprezinta Marea Britanie a fost foarte aproape sa nu joace la Wimbledon.…

- Jucatoarea in varsta de 31 de ani a ratat calificarea in a patra faza a turneului de Grand Slam ce se desfașoara pe iarba de la Londra. Dupa ce a invins-o pe Victoria Azarenka intr-un meci epuizant care a durat peste doua ore, Sorana Cirstea nu a mai avut puterea sa treaca și peste noua stea a tenisului…

- Emma Raducanu (18 ani), una dintre marile speranțe ale tenisului britanic, debuteaza astazi pe tabloul principal de la Wimbledon. De numele jucatoarei cu origini romanești se leaga speranțele pe termen lung ale englezilor, care i-au observat potențialul și i-au acordat un wild-card. Emma Raducanu o…