- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu este din nou in atenția presei internaționale dupa ce s-a calificat in finala US Open 2021. Jurnaliștii sunt impresionați de performanța tinerei cu tata roman și mama chinezoaica. Iata ce a relatat presa straina despre ea.

- Leylah Fernandez a trecut, joi noapte, de Aryna Sabalenka in semifinale, scor 7-6 (3), 4-6, 6-4. In cea de-a doua semifinala, Emma Raducanu a produs alta surpriza si a eliminat favorita 17, Maria Sakkari, scor 6-1, 6-4, transmite Mediafax. La doar 18 ani, Emma Raducanu reprezinta Marea Britanie…

- La 18 ani, Emma Raducanu (150 WTA) a obținut cea mai mare victorie a carierei și s-a calificat in semifinale la US Open. Jucatoarea britanica cu origini romanești a invins-o pe campioana olimpica de la Tokyo, elvețianca Belinda Bencic, favorita 11, in doua seturi, 6-3, 6-4.

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu a explicat ce s-a intamplat in timpul meciului cu Ajla Tomljanovic, cand a fost nevoita sa abandoneze in optimile de finala ale turneului de tenis de la Wimbledon. Sportiva spune ca acum se simte „mult mai bine”. „Sunt foarte dezamagita ca nu am putut termina meciul,”…

- Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu (18 ani) a ratat calificarea in sferturile de finala la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. In optimi, Emma Raducanu a fost nevoita sa abandoneze, dupa ce a acuzat probleme de respirație, in setul al doilea al meciului cu Ajla Tomljanovic,…

- Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu s-a oprit in optimile de finala ale turneului de tenis de la Wimbledon, fiind nevoita sa abandoneze in setul al doilea al meciului cu australianca Ajla Tomljanovic, la scorul de 6-4, 3-0 in favoarea adversarei sale. Raducanu, in varsta…

- Jucatoarea de tenis de origine romana Sorana Cirstea (locul 45 WTA) a fost eliminata de sportiva Emma Raducanu (locul 338 WTA) in turul trei al turneului de grand slam de la Wimbledon. Jucatoarea britanica de tenis s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5. O ora și 39 de minute a durat partida de pe Terenul…