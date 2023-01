Cine este eligibil pentru programul ”Noua Casă” 2023. Avansul, în funcție de prețul locuinței Puteți accesa insa credite prin programul Noua Casa daca fie NU dețineți o locuința, fie aveți in proprietate cel mult o locuința, cu o suprafața utila mai mica de 50 de metri patrați, dar care NU a fost cumparata printr-un alt program garantat de stat. Așadar, daca indepliniți aceste condiții puteți accesa un credit. Important de știut este faptul ca, pentru locuințele cu un preț de pana la 70 de mii de euro, trebuie sa aduceți de acasa bani pentru un avans de 5%, iar pentru locuințele care depașesc acest preț, dar care ATENTIE, NU sunt mai scumpe de 140 de mii de euro, avansul obligatoriu este… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

