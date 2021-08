Stiri pe aceeasi tema

- O crima infioratoare a șocat locuitorii Capitalei, dupa ce o educatoare a fost ucisa cu sange rece chiar in locuința sa. Principalul suspect este chiar soțul femeii, caruia ii era interzis sa se apropie de aceasta din cauza unor antecedente bazate pe violența și agresiuni fizice. Barbatul este cautat…

- O educatoare din București a fost gasita decedata, dupa ce o persoana i-a produs mai multe plagi injunghiate, chiar in casa in care aceasta locuia. Oamenii legii il suspecteaza chiar pe soțul femeii, care este in prezent cautat de aceștia.

- Autoritațile bucureștene sunt in alerta din cauza unui colet suspect. Este vorba despre un bagaj lasat intr-o stație STB de langa un mall. Cineva a sunat la 112 și a anunțat un bagaj suspect, anunța Digi24. La fața locului au intervenit pirotehniștii și au blocat toata zona. Ramane…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a transmis, vineri, ca investigheaza, in urma unui apel la 112, cazul unui bagaj suspect aflat in Piata Natiunilor Unite din București. Serviciul Roman de Informații anunța ca se afla la fața locului impreuna cu structurile MAI. Circulația in zona este blocata „Bagaj…

- O politista din Bucuresti, in varsta de 51 de ani, s-a sinucis. Femeia lucra Direcția Generala Anticorupție. Agenta și-a pus capat zilelor in locuința sa din sectorul 3. Politista a fost gasita fara viata, noaptea trecuta, langa blocul in care locuia, dupa ce, cel mai probabil, s-ar fi aruncat in gol…

- O tanara de 23 de ani a fost injunghiata mortal de iubitul ei in locuinta ei. Cumplit este ca, agresiunea a avut loc in fata fetitei de patru ani a tinerei. Un caz socant a avut loc astazi in Bucuresti. O tanara de 23 de ani a fost injunghiata mortal de iubitul ei in locuinta ei. Cumplit este ca, agresiunea…

- Caz inspaimantator in Capitala. Oamenii legii sunt in alerta. O femeie a fost injunghiata, episodul violent avand loc pe strada Dreptații, din București, din cate anunța Antena3. Echipaje de la salvare, dar și de polițiști și jandarmi au ajuns deja la fața locului. Revenim cu detalii! The post Caz șocant…

- Spania este in soc dupa descoperirea macabra a uneia dintre surorile disparute la finalul lunii aprilie in Tenerife. Dupa 40 de zile de cautari, trupul a fost descoperit intr-un sac pe fundul marii, la doar 3 mile de tarm. Tatal, de asemenea disparut, este principalul suspect.