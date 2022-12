Cine este Dumitru Velcu, omul de afaceri care a murit într-un teribil accident de mașină Cunoscutul om de afaceri, Dumitru Velcu a murit intr-un teribil accident de mașina. Acesta a lasat in urma o nevasta indurerata, dar și pe cele doua fete ale sale. Vestea morții sale i-a șocat pe apropiații, care au transmis mesaje de condoleanțe familiei: „Un om cu un suflet deosebit, niciodata nu spunea ca nu te ajut sau ca nu vreau! Toata lumea il regreta!” „Dumnezeu sa va ierte, oameni buni! Nu voi uita niciodata ca m-ați ajutat. Sa va primeasca Dumnezeu in imparația sa. Nu cred ca mai intalnesc un suflet bun ca al tau. Șefule ai fost ca un tata pentru mine!” „Drum lin catre ingeri, nașule.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Dumitru Velcu a murit intr-un accident de mașina, pe E85, cunoscuta drept șoseaua morții.Autoturismul in care se afla a derapat pe asfaltul umed, a patruns pe contrasens, apoi a intrat cu viteza intr-un TIR. Accidentul s-a produs in momentul in care,un autoturismul a derapat pe asfaltul…

- Patronul pensiunii Bianca din Maracineni a murit, astazi, intr-un grav accident rutier produs pe DN2 E85, la Mihailești. Dumitru Velcu avea 69 de ani și se afla in mașina cu un cumnat, decedat și el in impact. Potrivit datelor poliției, mașina condusa de Dumitru Velcu pe direcția București catre Buzau…

- Cornel Șfaițer, președintele echipei Poli Iași, trece prin momente extrem de grele. Soția sa, Daniela, a murit duminica, la varsta de 57 de ani. Acesteia i s-a facut rau, iar Cornel Șfaițer a chemat ambulanța. Echipajul venit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru soția oficialului de la Poli…

- Sambata, un eveniment important a avut loc in familia Becali. Omul de afaceri Gigi Becali și-a botezat nepoțica, a doua fiica pe care Teodora Becali o are alaturi de soțul ei, Mihai Mincu. Slujba a avut loc la Biserica Sfantul Spiridon din București, scrie prosport.ro . Omul de afaceri, mai mulți membri…

- O tanara de 31 de ani, din Focșani, a murit, joi dupa amiaza, intr-un grav accident produs in Vrancea . Mașina acesteia a ieșit de pe șosea și a lovit un copac, intre localitațile Tișița și Panciu din județul Vrancea. Nina, o tanara de 31 de ani a murit intr-un accident rutier din Vrancea. Cunoștințele…

- CFR Cluj a anunțat pe conturile oficiale de pe rețelele de socializare decesul Ilie Florian, apropiat al lui Dan Petrescu și al clubului CFR Cluj. “Ramas bun, prieten drag! Astazi, in ziua meciului cu UTA, am primit o veste trista pentru intreaga familie CFR-ista. Ilie Florian sau “Pisica”, așa cum…

- Comentatorul sportiv și fostul pilot de raliu, Alexandru Tamașescu, a murit la 46 de ani. Acesta a fost gasit fara suflare de un prieten. Fostul journalist sportive nu a raspuns apelurilor telefonice, cee ace a trezit suspiciuni. Tamașescu ocupa și un post de trainer in cadrul Academiei Titi Aur. “Din…