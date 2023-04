Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Secției Drumuri Naționale (SDN) a fost gasit mort in sediul instituției. Descoperirea macabra a fost facuta de unul dintre colegii barbatului, la primele ore ale dimineții de vineri. In varsta de 57 de ani, Dumitru Ichim ar fi lucrat non stop in ziua de joi la deszapezirea drumului spre…

- O femeie din Crasnaleuca, județul Botoșani, a nascut acasa, joi dimineața, fiind asistata prin apel video, pentru ca nu s-a putut ajunge la ea din cauza vremii. Pentru alta persoane, cu dializa, intervenția a durat 10 ore, deși acest drum ar fi putut fi f

- Tragedie urmata de un miracol in județul Iași! Un barbat a sunat la numarul unic de urgența 112 pentru a anuța ca soției sale i s-a facut rau, dar cand a ajuns ambulanța l-a gasit pe acesta mort. In schimb, soția sa a fost salvata! Potrivit medicilor, cei doi soți s-au intoxicat cu gazele emanate de…