Cine este Dragoș Muller, protagonistul următorului episod „Șef sub acoperire” Marți seara, de la 21:30, pe Pro TV, telespectatorii pot urmari un nou episod al reality-show-ului „Șef sub acoperire”. Protagonistul acestui episod va fi Dragoș Muller, proprietarul lanțului de saloane de infrumusețare “Magic”. Dragoș Muller va lucra deghizat alaturi de angajații companiei sale, sub identitatea unui șomer care incearca sa se angajeze. Cine este Dragoș Muller, protagonistul urmatorului episod „Șef sub acoperire” Dragoș Muller deține lanțul de saloane de infrumusețare „Magic” destinat exclusiv femeilor. Compania, care a avut anul trecut o cifra de afaceri de peste 5 milioane de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Mihaila a fost desemnata noul Ministru al Sanatații și i-a luat locul lui Vlad Voiculescu. Imediat dupa ce a preluat conducerea Ministrului Sanatații, aceasta a primit sponsorizari din partea companiei Pfizer. Compania farmaceutica americana a semnat un contract cu statul roman pentru a distribui…

- Aflata într-un conflict deschis de ceva vreme cu Ion Țiriac, Serena nu a luat în calcul o participare la turneul WTA 1000 de la Madrid, competiție patronata de omul de afaceri român.Cu toate acestea, va fi o reprezentanta a familiei Williams pe tabloul principal de la "Caja…

- Oana Roman a fost de curand martora unei intamplari care a revoltat-o. Vedeta tocmai fusese la un sloan de coafura și a asistat la modul agresiv in care un profesor li se adresa copiilor in curtea unui after-school. Oana Roman a povestit totul pe pagina sa de Instagram. „Am fost fara sa vreau la un…

- Noul sezon al reality-show-ului ”Șef sub acoperire” a debutat saptamana trecuta (protagonist fiind nonconformistul om de afaceri Ștefan Mandachi) și, conform așteptarilor, a fost lider de audiența. Saptamanal, emisiunea de la Pro TV duce cate un director incongnito, care incearca pe propria-i piele…

- CFR Calatori a scos la licitație, in SICAP, un contract de achiziții de servicii financiare de credit pentru o suma totala de 160 de milioane de lei, imparțita in 7 loturi.In sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect "Servicii financiare de acordare…

- Dorian Popa, renumit vlogger, compozitor, dansator și cantareț roman, a devenit cunoscut in 2011, odata cu apariția sa in serialul „Pariu cu viața”, serial care a primit premiul pentru „cel mai bun debut” la Gala Premiilor VIP. Dorian Popa susține ca face cel puțin 100.000 de euro lunar din social-media,…

- Top Line aniverseaza 25 de ani in industria de frumusețe din Romania Din 1996, de cand a fost lansata in Romania, Top Line a creat industria de infrumusețare profesionala autohtona, a educat și susținut generații de specialiști, (hairstyliști, cosmeticieni, nailspecialisti), precum și sute de startup-uri…