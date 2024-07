Stiri pe aceeasi tema

- Un neurolog expert in boala Parkinson, de la centrul medical Walter Reed, a vizitat Casa Alba de opt ori incepand cu luna august 2023, conform The Guardian, informația devenind publica in contextul in care președintele american Joe Biden se balbaie, are greșeli de exprimare și probleme de orientare…

- Scaparile, comportamentul ciudat uneori și dezastruoasa confruntare cu contracandidatul sau in alegeri, Donald Trump, ridica multe semne de intrebare in legatura cu sanatatea președintelui american. Prostul rezultat al confruntarii de zilele trecute, la ora de maxima audiența, ocazie cu care Biden a…

- Un renumit neurolog din Washington D.C. a avut o intalnire cu medicul personal al președintelui Joe Biden la Casa Alba la inceputul acestui an, arata registrele vizitatorilor examinate de The Post.

- Donald Trump este sigur ca va concura la alegerile prezidențiale din luna noiembrie a acestui an impotriva vicepreședintei Kamala Harris, pe care o numește „patetica și rea”. Trump a facut aceste afirmații in timp ce se relaxa pe un teren de golf, iar totul a fost filmat și postat pe o rețea de socializare.„Este…

- Un test cognitiv al lui Joe Biden ”nu este necesar”, a carui stare de sanatate se afla in centrul unor dezbateri aprige, a anuntat marti o purtatoare de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, relateaza AFP, conform News.ro.

- Un prieten din copilarie și vecin al președintelui american, Joe Biden, pe vremea cind acesta locuia in Scranton, in statul Pennsylvania, i-a cerut public acestuia sa se retraga din cursa pentru Casa Alba. Solicitarea a venit pe fundalul creșterii puternice a ingrijorarilor in Partidul Democrat ca actualul…

- Intalnire importanta azi, la Casa Alba, unde președintele Romaniei Klaus Iohannis va fi primit de Joe Biden. Șeful statului se afla in Statele Unite, in vizita oficiala, pana joi. Intalnirea intre Klaus Iohannis și Joe Biden va incepe la ora 20.30, ora Romaniei. Știrea inițiala In timpul intalnirii…

- Președintele american Joe Biden a vorbit cu piloții americani care au participat la doborarea dronelor lansate de Iran impotriva Israelului și le-a mulțumit pentru reușita. Liderul de la Casa Alba s-a declarat entuziasmat de indemanarea piloților și a declarat ca sunt cei mai buni din lume.