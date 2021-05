Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer roman de TIR a murit pe loc vineri de dimineața, pe o autostrada de la granița dintre Cehia și Slovacia, cand a intrat cu camionul, cu viteza, direct intr-o mașina de intreținere a drumurilor. Șoferul era din Oradea, scrie portalul local de știri bihon.ro.Accidentul rutier s-a produs chiar…

- Sfarsit cumplit pentru un sofer roman de TIR. Barbatul a murit, vineri dimineata, pe o autostrada din Cehia, in apropiere de frontiera cu Slovacia. Teribilul accident s-a petrecut chiar sub ochii politistilor care desfasurau actiuni de control impotriva migrantilor ilegali.

- Un șofer roman a murit vineri de dimineața intr-un accident teribil pe o autostrada din Cehia, dupa ce a intrat in plin cu camionul intr-o mașina de intreținere a drumurilor, scrie cel mai accesat portal de știri din Cehia, Novinky . Momentul impactului cumplit a fost filmat. „La opt și jumatate dimineața,…

- Vineri a avut loc, inainte de ora 8.30, un accident teribil, al unui șofer roman, pe autostrada D2, in direcția Brno – frontiera de stat cu Slovacia, aflata in apropiere. Pe autostrada se aflau lucratorii rutieri cu un camion la care era atașat un indicator rutier. Șoferul camionului romanesc a intrat…

- Un roman care lucra ca șofer de TIR a fost ucis, duminica, intr-o parcare din Franța. Barbatul a fost lovit cu o sabie, sub ochii ingroziți ai soției, care era in echipaj, informeaza Stiridiaspora.ro . Șoferul roman, Mihai Spataru, se afla, duminica noapte, intr-o parcare de pe autostrada N28 din Franta,…

- A avut zece copii. Dintre acestia, cinci copii au intrat in nevointa calugareasca si cinci au ramas acasa. Apoi, dupa nestiute judecati ale lui Dumnezeu, unul cate unul, i-au murit noua copii. La urma i-a murit si sotul.

- Cel mai bogat om din Republica Ceha, miliardarul Petr Kellner, a murit intr-un accident de elicopter in Alaska, la virsta de 56 de ani, a anuntat luni grupul financiar PPF, fondat de Kellner, relateaza Reuters. "Anuntam cu profunda durere ca, intr-un accident de elicopter survenit simbata in muntii…

- Doi soți au murit pe loc, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce mașina in care se aflau s-a facut praf sub un camion, la Lugoj, potrivit lugojinfo.ro. Accidentul s-a petrecut pe DN6, pe raza localitații Gavojdia. Potrivit polițiștilor, autoturismul s-a lovit frontal de un autocamion. In urma…