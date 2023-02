Cine este Dinu Gavril, fratele lui Jean Gavril de la “America Express”

Stiri pe aceeasi tema

- Jean Gavril și Dinu au trecut prin momente tensionate la America Express. In timp ce cautau cazare in Mexic, cei doi au inceput sa se certe din cauza abordarii lor. Ei și-au aruncat cuvinte dure, apoi au continuat pentru a gasi un loc in care sa doarma.

- Ediția din aceasta seara a inceput cu momente tensionate intre frații Gavril, dupa ce Dinu a fost scos din sarite de Jean. Fratele artistului și-a inceput ziua cu nervi, insa momentele care au urmat au reușit sa ii scoata din acea stare. Iata ce l-a deranjat pe Dinu la comportamentul lui Jean.

- Cea de-a doua zi din etapa a treia de la America Express a inceput intr-un mod surprinzator pentru concurenți. Dinu s-a enervat pe fratele sau, Jean Gavril, dintr-un motiv neașteptat. Andreea Balan i-a facut o dezvaluire neașteptata Andreei Antonescu, atunci cand s-a intors in competiție.

- Andreea Antonescu a lipsit in ediția de duminica de la America Express, iar telespectatorii s-au intrebat de ce nu apare artista in emisiune alaturi de colega ei. Andreea Balan a fost nevoita sa continue singura cursa. La inceputul emisiunii, Irina Fodor a anunțat ca Andreea Antonescu nu o va insoți…

- Jean Gavril are o familie și o casnicie fericita, astfel ca viața a fost foarte generoasa cu el. Cea care i-a furat inima este Bianca, o frumoasa blonda alaturi de care a reușit sa treaca peste toate obstacolele vieții.

- Jean Gavril și fratele lui și Andreea Balan și Andreea Antonescu sunt printre echipele care se dueleaza la America Express 2023. In ediția difuzata aseara, tensiuni au aparut intre Jean Gavril și Andreea Balan. Cursa pentru eliminare a scos la lumina un conflict neașteptat intre cei doi. Jean Gavril…

- Jean Gavril are 39 de ani și este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Acesta participa la America Express alaturi de fratele lui, Dinu, și cu care spera ca va caștiga marele premiu. Jean Florin Gavrila , cunoscut sub numele de Jean Gavril, este un cantareț și compozitor de pop-rock și…

- Jean Gavril se numara printre concurenții din competiția America Express - Drumul Aurului care va avea premiera astazi, 15 ianuarie, de la 20:00. Jean Gavril este cunoscut in publicul larg deoarece a participat la “Dancing on Ice” alaturi de Ana Maria Ion. La “America Express”, Jean Gavril face echipa cu…