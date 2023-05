Stiri pe aceeasi tema

- Ediția Eurovison din acest an a starnit o mulțime de controverse, iar participarea Romaniei in concurs a fost considerata un adevarat eșec, dupa rezultatele obținune de artist. Ei bine, situația a devenit și mai controversata cand s-a aflat suma uriașa pe care TVR a platit-o pentru a ajunge la Liverpool.…

- Mihai Traistariu este total dezamagit de prestația lui Theodor Andrei pe scena de la Eurovision 2023. Romania nu s-a calificat nici in acest an in finala Eurovision.Mihai Traistariu are deja un istoric cu aceasta competiție muzicala, el fiind artistul care in anul 2006 a dus Romania pe locul 4 la Eurovision.…

- Theodor Andrei a urcat pe scena in cea de-a doua semifinala Eurovision care a avut loc joi, 11 mai, la Liverpool. Reprezentația artistului a starnit critici dure din partea jurnaliștilor. Ce au spus despre el.

- Theodor Andrei a reprezentat Romania la concursul Eurovision 2023 și a sperat intr-un loc in finala show-ului gazduit de orașul Liverpool. Tanarul cantareț a fost insoțit de iubita lui, care a dansat in timpul reprezentației sale. Cu ce se ocupa Diana Colea.

- Din pacate Romania a ratat calificarea in finala Eurovision 2023, iar fanii au reacționat dur.Reprezentantul tarii noastre a concurat in cea de a doua semifinala a competitiei ce a avut loc joi seara, la Liverpool, Marea Britanie.Cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, Theodor Andrei a intrat pe scena al treilea…

- Theodor Andrei va canta, joi, pe scena Eurovision M&S Bank Arena de la Liverpool, iar evenimentul va fi transmis in direct si in exclusivitate de TVR 1, TVR International si TVR+, de la ora 22.00. Publicul din Romania poate vota artistul preferat din a doua semifinala prin SMS la numarul 1399 (numar…

- Diana Colea il joaca pe degete pe Theodor Andrei pe scena Eurovision. Este, pe scurt, povestea melodiei D.G.T., care reprezinta Romania in competiția din acest an. Theodor Andrei a facut show la prima repetiție pe scena din Liverpool, iar jurnaliștii au fost incantați de spectacol.