- Terrence Floyd, fratele barbatului care a murit in mai 2020 cu gatul sub genunchiul fostului polițist Derek Chauvin, lanseaza un apel la calm inaintea verdictului din procesul fostului ofițer din Minneapolis, relateaza The Independent.

- Juriul din procesului lui Derek Chauvin, fostul politist din Minneapolis acuzat ca l-a ucis anul trecut pe George Floyd, s-a retras sa delibereze verdictul, dupa trei saptamani de audieri. Acuzarea a spus juratilor ca Chauvin l-a ucis pe Floyd, pe 25 mai 2020, iar apararea a sustinut ca el a urmat…

- Membrii juriului din procesul lui Derek Chauvin s-au retras luni pentru a delibera cu ușile închise cu privire la responsabilitatea polițistului alb în moartea lui George Floyd, potrivit AFP. „Trebuie sa fiți absolut imparțiali”, le-a spus judecatorul Peter Cahill, îndemnându-i…

- Procuratura și apararea din procesul uciderii afro-americanului George Floyd ar trebui sa își completeze argumentele într-o saptamâna, a estimat luni judecatorul care prezideaza aceste audieri istorice, potrivit AFP."Sesiunea va fi închisa pentru jurați de luni (urmatoare),…

- Moartea lui George Floyd a fost cauzata de "un nivel scazut de oxigen" dupa o combinatie de actiuni ale politistilor care l-au imobilizat la sol timp de aproape zece minute, a afirmat joi un expert la procesul agentului alb Derek Chauvin, abordand chestiunea centrala a

- Avocatul polițistului Derek Chauvin, acuzat de asasinarea lui George Floyd, a început joi sa-și construiasca apararea, întrebând-o pe prietena afro-americanului pe larg despre faptul daca ei consumau droguri sau opiacee și ce tipuri de droguri foloseau și de unde le procurau, potrivit…

- Violența „excesiva” sau o atitudine în concordanța cu pregatirea sa? Procesul polițistului acuzat de asasinarea lui George Floyd a început luni cu prezentarea a doua versiuni ireconciliabile ale acestei drame care a zguduit profund America, scrie AFP.Derek Chauvin și-a…

- Derek Chauvin "si-a tradat" juramantul de politist si "a folosit in mod excesiv si irational forta" impotriva afro-americanului George Floyd, a declarat luni procurorul Jerry Blackwell, in deschiderea judecarii de fond in acest proces istoric din SUA, relateaza AFP. "Vom demonstra dincolo de orice dubiu…