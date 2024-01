Stiri pe aceeasi tema

- Power Couple Romania – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu, aduce la Antena 1, din 5 februarie, o competiție electrizanta, in care adrenalina, emoțiile și tensiunea se impletesc cu umorul pe parcursul a 18 probe spectaculoase. 9

- Florin Raducioiu, fostul atacant al Generației de Aur, și-a cerut iubita in casatorie chiar in cumpana dintre ani. In varsta de 53 de ani, fostul internațional roman, a fost cucerit definitiv de iubita sa, Andreea Albastroiu. +1 FOTO Andreea Albastroiu a oficializat evenimentul: „Am spus DA!” La doar…

- Un fotbalist roman și-a facut curaj și i-a adresat marea intrebare iubitei sale. Cei doi se afla in Dubai, acolo unde s-au și logodit. Primele imagini cu cei doi, dupa acest moment important din viața lor.

- Iancu Sterp și-a cerut in casatorie iubita la gala RXF, dupa ce a pierdut lupta cu George Zanoaga, sportivul și fostul concurent de la Insula Iubirii. Nimeni din sala nu s-a așteptat la gestul lui Iancu. Iata cum a decurs intreg momentul și ce implicare a avut mama Geta, care, desigur, nu a lipsit in…

- Lino Golden și-a facut curaj și i-a pus marea intrebare iubitei sale. Cei doi sunt impreuna de mai bine de un an, iar de cand formeaza un cuplu, sunt de nedesparțit. Tanara nu a banuit ca urmeaza sa fie ceruta in casatorie. Cum a fost surprinsa de artist seara trecuta.