Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna afirma ca este o realitate faptul ca cele mai multe dintre spitalele din Romania sunt "sub standardele de siguranta" si afirma, totodata, ca este nevoie de masuri drastice care sa duca la respectarea regulilor in unitatile medicale. "Cultura incalcarii regulilor la nivel sanitar…

- Centrul Cyber de la Bucuresti ar putea deveni functional pana la jumatatea acestui an, iar Romania va trebui sa aloce o treime din bugetul dedicat digitalizarii prin Programul National de Redresare si Rezilienta pentru acest proiect, a declarat, vineri, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Cercetarii,…

- FREE NOW, lider european de servicii multimodale de mobilitate, anunța atingerea unor cifre record in 2020. Cursele generate de companie in toate țarile in care opereaza au echivalat ca distanța cu ocolul Pamantului de 6.000 de ori. 15 noi metropole europene au fost integrate in platforma și beneficiaza…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri, ca sunt șanse mari ca profesorii sa primeasca bani in plus la salariu. Mai exact, ministrul spune ca exista posibilitatea introducerii unei „componente salariale de motivare, in funcție de performanța, prin Programul Național de Redresare și…

- In contextul in care cazurile de COVID-19 cresc foarte tare de la zi la zi, spitalele din toata țara au ramas fara locuri la Terapie Intensiva. Ieri seara, trei pacienți in stare foarte grava au fost tranportați din București la Sibiu cu un elicopter SMURD. Spitalele din Romania nu mai fac fața pacienților…

- Comisia Europeana critica dur Guvernul PNL pentru planul de cheltuire a celor 30 de miliarde de la UE. Comisia Europeana a criticat dur documentul propus de guvernul Orban pentru atragerea celor 30 de miliarde de euro de la UE pentru relansarea economica, au declarat surse politice. Comisia a reproșat…

- Potrivit raportului saptamanal al INSP, o tremie din cazurile noi de Covid-19 inregistrate in saptamana 23-29 noiembrie au fost in Bucuresti si in judetele Constanta, Cluj, Iasi și Ilfov, informeaza Mediafax.”In saptamana 23 - 29 noiembrie, 34,6% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti,…

- Situatie rara – Maine, 1 Decembrie, Romania face jocurile pe piața de energie din zona. Romania va intregistra maine, 1 decembrie, cel mai mic preț spot al energiei electrice dintre toate piețele cu care este cuplata. In plus, va exporta masiv energie electrica. Inclusiv pe granița cu Ungaria, va exporta…