Cine este, de fapt, Serghei Mizil. Cum făcea bani pe vremea lui Nicolae Ceaușescu Cine este, de fapt, Serghei Mizil. Cum facea bani pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Serghei Mizil este un personaj destul de controversat, iar multa lume are inca intrebari in legatura cu ascensiunea acestuia din punct de vedere financiar. El a este fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil și are in spate o poveste impresionanta. Totul a inceput in perioada comunismului atunci cand Serghei Mizil aducea din strainatate lucruri la care romanii doar visau, precum aparate video, casete video/audio, geci de blugi, pe care le vindea in țara la prețuri exorbitante pe care nu oricine și le permitea.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

