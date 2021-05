Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Polonia au deschis o ancheta in cazul avionului Ryanair forțat sa aterizeze in Belarus din ordinul regimului Lukașenko, pentru arestarea jurnalistului opozant Roman Protasevici, aflat printre pasageri, informeaza Hotnews. Incidentul intra in jurisdicția Varșoviei deoarece aeronava este…

- Procuroul general al Poloniei a dispus declanșarea unei anchete în cazul avionului Ryanair care a fost forțat sa aterizeze la Minsk din ordinul lui Lukașenko, dupa care autoritațile din Belarus l-au arestat pe jurnalistul opozant Roman Protasovici aflat printre pasageri.Avionul era înregistrat…

- Șase pasageri ai cursei Atena - Vilnius, deturnata la ordinul regimului Lukașenko din Belarus, au ramas duminica la Minsk. Este vorba despre un jurnalist de opoziție, Roman Protasevici, care a fost arestat, de prietena acestuia și de patru membri ai forțelor de securitate care ar fi creat diversiunea…

- Zborul Ryanair 4978 îsi începuse deja coborârea spre capitala lituaniana când pilotul a anuntat, fara alte explicatii, ca avionul se va îndrepta brusc spre Minsk, capitala statului vecin, Belarus, transmite Reuters. Un pasager aflat la bordul Boeingului 737 s-a ridicat…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a catalogat drept "inacceptabil" incidentul cu avionul de pasageri fortat sa aterizeze in Belarus, indemnand autoritatile de la Minsk sa permita plecarea tuturor persoanelor aflate la bord, anunța Mediafax. "Este total inacceptabil sa fie…

- „Suntem in situație de criza de la deturnarea avionului de catre autoritațile din Belarus. Este o situație inacceptabila. Pot sa va spun ca la 17:50 avionul a decolat spre Vilnius, este prima știre buna, sigur, dupa proceduri deosebit de dificile și diferite pretexte ale autoritaților de pe aeroportul…

- Un avion al companiei Ryanair, care circula pe ruta Atena - Vilnius, a fost deturnat de Belarus și forțat sa aterizeze pe aeroportul din Minsk. Totul deoarece la bordul aeronavei se afla un jurnalist opozant regimului Lukasenko, pe care autoritațile au vrut sa il aresteze.

- Canalul de Telegram de opozitie Nexta din Belarus a anuntat duminica faptul ca unul dintre fostii sai colaboratori a fost retinut dupa aterizarea de urgenta la Minsk a avionului civil in care se afla si care se indrepta spre Vilnius, denuntand o noua masura de represiune din partea regimului presedintelui…