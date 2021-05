Stiri pe aceeasi tema

- Un agent operativ cu experiența a fost numit luni noul șef al serviciului de informații externe al Israelului, Mossad. David Barnea, adjunct al serviciului pana acum, este specializat in recrutarea agenților impotriva Iranului și a mișcarii Hezbollah, potrivit media israeliene, scrie Reuters.

- Nicoleta Rusu, șefa Biroului avizare interministeriala, exercita de vineri funcția de secretar general adjunct al Ministerului Sanatații. Numirea sa este provizorie, pentru o perioada de 6 luni. Numele Nicoletei Rusu a fost legat de scandalul intarzierii plaților catre medicii din centrele de vaccinare,…

- Majoritatea parlamentara asigurata de PNL si USR-PLUS nu a putut sa valideze numirea unei persoane sustinute pentru sefia unei institutii aflate in subordinea Legislativului, dupa ce numerosi liberali au lipsit de la votul final. In schimb, esecul punctual a dus la numirea unei persoane sprijinite de…

- Uzina de îmbogatire a uraniului de la Natanz a fost afectata duminica de „o mica explozie”, potrivit purtatorului de cuvânt al Organizatiei iraniene a energiei atomice (OIEA), Behrouz Kamalvandi, relateaza AFP și Times of Israel, potrivit Agerpres.„Accidentul a…

- Serviciile secrete israeliene au acuzat luni Iranul de crearea unor conturi false de femei cu scopul de a ademeni si rapi cetateni israelieni, dupa ce Teheranul a amenintat cu o riposta la un presupus atac impotriva centrului nuclear din Natanz, atac pe care il atribuie Israelului, relateaza AFP.…