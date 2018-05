Curioșii se intreaba cine este Cristina Caramarcu, solista trupei „The Humans” care ne va reprezenta la Eurovision 2018. (AFLA ȘI TU CUM POȚI CAȘTIGA DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Așa ca ne-am pus pe treaba și am aflat trecutul artistei! Originara din Tecuci, Cristina Caramarcu provine dintr-o familie in care muzica s-a […] The post Cine este Cristina Caramarcu, solista trupei „The Humans” appeared first on Cancan.ro .