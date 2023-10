Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai vazut-o pe fata din imagine, anunța autoritațile! Minora a disparut de acasa in cursul zilei de azi, din orașul Popești Leordeni, județul Ilfov. Oamenii legii au demarat verificarile pentru identificarea ei.

- Fiecare dimineața incepe cu zambetul molipsitor adus de Ramona Olaru in platoul emisiunii "Neatza cu Razvan și Dani" de la Antena 1. Cu o abilitate remarcabila de a aduce bucurie in sufletele colegilor sai și a telespectatorilor, asistenta TV reușește sa aduca doza de umor!

- Ancheta a polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale in cazul unei fete de 12 ani, la Timișoara. Oamenii legii au intrat in alerta dupa ce au fost anunțați ca minora a plecat de acasa in noaptea de duminica spre luni și a disparut. Cine poate oferi informații despre locul in care se afla…

- Daca l-ai vazut pe tanarul din imaginea de mai sus, suna la 112. Oamenii legii au nevoie de ajutorul tau! In urma cu aproximativ o saptamana, Costi Berbece, tanarul din fotografie, in varsta de 25 de ani, din Barlad, a disparut de la locul de munca din Eforie Nord. Potrivit ifnormațiilor, acesta s-ar…

- Scandalul a avut loc in cartierul Tomis Nord din Contanța in miezul nopții. Mai mulți tineri erau afara, iar doi dintre aceștia au inceput sa se ia la cearta. Conflictul ar fi izbucnit pe fondul consumului de droguri și alcool.Adolescentul de 16 ani a fost injunghiat in spate cu o sticla pe care tanarul…

- Tigrul tasmanian, un carnivor marsupial vargat si de marimea unui ciine, denumit si Thylacine, care a dominat in trecut continentul australian si insulele sale adiacente, era un pradator de top in lantul trofic, care vina canguri si alte vietuitoare. Din cauza oamenilor, aceasta specie a disparut intre…

- Norii fantomatici, asemanatori celor de tip cirrus din atmosfera Terrei, ai gigantului de gheața au disparut in mare parte, in urma cu patru ani. Astazi, doar un petic mai plutește deasupra polului sudic al planetei.