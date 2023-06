Stiri pe aceeasi tema

- Cine este adolescentul in varsta de 17 ani, presupusul criminal al Melissei, fata care a murit dupa ce a fost injunghiata in Gradina Botanica din Craiova. Potrivit primelor informații, baiatul ar fi elev la Liceul Militar din Craiova.

- Cine este copila de 14 ani care a fost injunghiata in Gradina Botanica din CraiovaMeliss, care este fata de polițist, a murit marți dupa-amiaza, la doar 14 ani, injunghiata de un adolescent de 17 ani. Nimeni nu știe motivul care a dus la aceasta tragedie. CITESTE SI BREAKING NEWS Romania va plafona…

- Minora a murit in brațele medicilor care au incercat cu disperare sa o salveze. Fata era impreuna cu prietenul sau in Gradina Botanica. Cei doi au fost atacați de un adolescent in varsta de 17 ani. Cand a fost prins, agresorul zambea și nu parea afectat de cele intamplate.

- Doi tineri au fost atacați cu un cuțit, in Gradina Botanica din Craiova, de un alt adolescent de 17 ani. Fata, in varsta de 14 ani, a decedat din cauza ranilor, iar baiatul, in varsta de 20 de ani, se zbate intre viața și moarte pe patul de spital. Atacatorul a fost prins de polițiști. […]

