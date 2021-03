Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 4 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” am putut sa il cunoaștem pe Marius Ghinoiu, concurentul care a reușit sa ii impresioneze pe chefi cu poveștile sale ce pareau ca nu se mai termina!

- In prima ediție a sezonului 9 ”Chefi la cuțite” și-au facut apariția numai concurenți surprinzatori, printre aceștia numarandu-se și Laurențiu Ardeleanu. Tanarul i-a impresionat pe cei trei jurați de la ”Chefi la cuțite”, atat cu preparatul sau, cat și cu povestea sa de viața. Concurentul a ajuns de…

- Ionuț Belei a caștigat ”Chefi la cuțite”, sezonul 8 și se bucura de aprecierea tuturor, insa, v-ați intrebat vreodata cine este, de fapt, Sabina, femeia care l-a susținut necondiționat? Decizia pe care a luat-o concurentul, dupa trei ani de relație! Mesajul postat de iubita sa pe rețele de socializare!

- S-a aflat cine este, de fapt, iubita lui Ionuț Belei. Caștigatorul de la Chefi la Cuțite a anunțat ce va face cu banii, alaturi de prietena lui. Planurile pe care le aveau se vor concretiza mult mai repede, acum ca Ionuț Belei a caștigat marele premiu Chefi la Cuțite in valoare de 30000 de euro. […]…

- Ionuț Belei este marele caștigator al sezonului 8 Chefi la cuțite! Concurentul este și acum foarte emoționat, iar dovada sta in apariția lui, din aceasta seara, la Xtra Night Show. Respectul pe care il are pentru chef Sorin Bontea este de necontestat. Bucatarul a izbucnit in lacrimi cand l-a revazut.

- Au mai ramas doar cateva ore pana cand cel de-al optulea sezon de la Chefi la cuțite iși va alege marele caștigator. Printre finaliști se numara și Ionuț Belei, el fiind unul dintre concurenții care va trebui sa convinga juriul ca este cel mai bun și merita sa caștige! Ce spune despre mentorul sau,…

- Astazi are loc semifinala showului Chefi la cuțite, sezonul 8, insa diferit fața de celelalte sezoane este modul in care are loc ultima proba inainte de marea finala! Ce au fost nevoiți sa faca jurații, inainte de a alege finaliștii!

- Astazi pentru Gina Pistol e o zi foarte importanta! Una dintre cele mai indragite prezentatoare de la noi iși sarbatorește ziua de naștere, iar jurații de la Chefi la Cuțite i-au cantat ”La mulți ani”. Cați ani implinește vedeta!