Stiri pe aceeasi tema

- Misiuni contra-cronometru pentru salvamontistii din doua judete din tara. Un barbat a cerut ajutorul salvatorilor montani din judetul Vrancea, dupa ce s-a ranit la picior, intr-o drumetie pe Cheile Tisitei.

- La data de 23 octombrie a.c., polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, in Stolniceni, Ramnicu Valcea. Din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit ca, un biciclist de 61 de ani, din orașul Babeni, in timp ce se deplasa…

- Aleșii județeni timișeni, conduși chiar de catre președintele CJ Timiș, Alin Nica, vor vizita, in aceste zile, Veszprem in Ungaria. Orașul maghiar deține in acest an, alaturi de Timișoara și Elefsina din Grecia, titlurile de Capitale Europene ale Culturii. Scopul oficial al vizitei delegației este de…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Oleh Nikolenko, sustine ca diplomații au efectuat o operațiune de salvare in orașul israelian Sderot, reusind sa evacueze un baiat ucrainean ranit in timpul bombardamentelor."Diplomatii ucraineni au desfașurat cu succes o operațiune…

- Ministrul adjunct ucrainean al apararii, Hanna Maliar, a anuntat joi ca fortele Kievului au recucerit localitatea Andriivka, situata la sud de orasul devastat Bahmut pe frontul de est, una din axele contraofensivei dificile desfasurate din iunie de trupele ucrainene, potrivit AFP si Reuters."Andriivka…

- Doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de intervenție și cu o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat, alaturi de un echipaj SAJ, au fost mobilizate in orașul Topoloveni, la un evenimernt rutier care a avut loc in Argeș. Este vorba despre un accident produs in orașul Topoloveni, in care au fost…

- Timișoara a avut parte de 500.000 de vizitatori in anul 2023, cel in care este Capitala Europeana a Culturii. Orașul de arta din Banat se impune ca o noua destinație pentru zborurile directe și o locație perfecta de un city break. Ajungand la jumatate de milion de vizitatori in 2023, Timișoara, al treilea…

- Cel putin cinci oameni au murit si 37 au fost raniti, printre care 11 copii, intr-un atac cu racheta al Rusiei asupra unei piete centrale din orasul Cernigau, din nordul Ucrainei, a informat sambata Ministerul de Interne de la Kiev, citat de agentiile internationale de presa, citata de Agerpres. Cernihiv????????,…